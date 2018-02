Bí mật vòng 3 khổng lồ nổi tiếng nhất thế giới của cô Kim

(Dân Việt) Dễ thấy một điều đặc biệt trong chế độ ăn kiêng của Kim Kardashian là cô không hề ăn vặt!

Dù Kim Kardashian không ít lần khiến công chúng lắc đầu về khoản chiêu trò, không thể phủ nhận sắc vóc ngày càng thăng hoa của ngôi sao truyền hình thực tế đã ở tuổi gần 40. Năm nay 37 tuổi, Kim siêu vòng 3 vẫn giữ được làn da căng mịn với thân hình đồng hồ cát đáng ghen tị. Dẫu vòng 3 của Kim bị nghi ngờ đã qua “trùng tu”, thì vòng 2 săn chắc kia cùng đôi cánh tay, bắp chân thon thả phần nào nói lên nỗ lực của bà xã Kanye West trong quá trình gìn giữ sắc vóc. Mới đây, chuyên gia thể hình và dinh dưỡng của Kim đã tiết lộ với báo chí chế độ ăn uống giúp duy trì vẻ tươi trẻ của ngôi sao 37 tuổi. Bữa sáng của Kim gồm bánh pancake từ yến mạch ăn với việt quất. Bữa trưa gồm thịt gà, khoai lang và rau xanh. Bữa tối cô ăn nhẹ hết sức có thể, thường là cá và rau xanh. Dễ thấy một điều đặc biệt trong chế độ ăn kiêng của Kim Kardashian là cô không hề ăn vặt! Kim nói rằng đồ ăn vặt khiến mình cảm thấy không khỏe và sự thật là nó cũng không tốt cho cơ thể! Không ăn vặt song bù lại, Kim uống rất nhiều nước! 4,5 lít nước là lượng nước trung bình Kim uống mỗi ngày để duy trì một làn da và cơ thể khỏe mạnh. Melissa Alcantara, huấn luyện viên riêng của Kim tiết lộ ngôi sao truyền hình thực tế luyện tập tới 6 ngày/tuần, ngay tại nhà riêng. Các bài tập bắt đầu từ 6 giờ sáng, kéo dài trong khoảng tiếng rưỡi, trước khi các con Kim thức giấc. Squat, lunge kèm với nâng tạ là những bài tập mà Kim thường hay áp dụng để có được vòng 3 hoàn mỹ. Mới đây, cánh phóng viên còn chụp lại được những khoảnh khắc một trợ lý nam đang thoa kem dưỡng cho vòng 3 của Kim khi cô thực hiện bộ ảnh với bikini trên một bãi biển. Kim quả là người cầu toàn, luôn muốn mình phải xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, thậm chí là vòng 3.

