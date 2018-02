Bộ xương khô hồi phục kỳ diệu sau khi suýt chết vì cố giảm cân

(Dân Việt) Nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ suýt đã không cứu được Hannah Lucas.

Hannah Lucas trông như bà lão 60 ở độ tuổi đôi mươi chỉ vì muốn giảm cân Hannah Lucas từng nặng tới 85kg khi cô 15 tuổi. Không chỉ bị bạn bè chế nhạo, cô còn bị chính bạn trai mình, người mà cô yêu trong suốt 6 năm giày vò. Ước mơ của Hannah là trở thành một giáo viên dạy múa nhưng khi ấy, những người ở trường đào tạo nói với cô rằng, muốn dạy múa cho người khác, bản thân mình phải thon thả trước đã. Quá tự ti, cô gái trẻ quyết định ăn kiêng để giảm cân. Từ việc nạp vào người 1,500 calo mỗi ngày, Hannah giảm xuống còn 200 calo. Có những ngày, cô gái chỉ ăn vài lát táo những mong sở hữu hình thể trong mơ. Một lần, cô được bạn trai cho vài trái nho. Chỉ vì trót ăn vài trái nho đó, Hannah tự hành hạ mình bằng cách nhịn đói vào hôm sau vì cô cảm thấy mình đã ăn một thứ không được cho phép! Cô trông giống một bộ xương di động sau thời gian dài chỉ ăn táo và sữa chua Cùng với táo, sữa chua là thực phẩm duy nhất mà Hannah Lucas ăn trong quá trình giảm cân. Cô cũng giảm lượng calo từ 200 xuống còn 100! Kết quả là, từ một người nặng gần 86kg, cô chỉ còn có 25kg, không thể tự đi lại, không thể cúi xuống, phải di chuyển trên xe lăn và có người giúp mới tắm được. Ở thời điểm đó, Hannah Lucas ý thức được tình trạng của mình không hề bình thường nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình mắc phải hội chứng rối loại ăn uống. Hannah Lucas nhập viện trong tình trạng nhịp tim chỉ còn 34 nhịp/phút, cơ thể không chấp nhận việc ăn qua ống. Các bác sĩ lo sợ cô bị nhiễm khuẩn đường huyết và thông báo với gia đình Hannah hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ suýt không cứu được Hannah Lucas Nhưng vào giây phút ấy, Hannah Lucas nhận ra mình đã để mất quá nhiều thứ chỉ vì việc cố gắng trở thành một người khác. Cô không còn giữ mối liên hệ với bạn bè vì quá yếu để bước ra ngoài, mẹ cô dù mất một bên cánh tay vì ung thư cũng cố gắng để chăm sóc cho con gái... Nhìn những bệnh nhân 50 tuổi, Hannah Lucas lại càng tự nhủ mình sẽ phải sống khác đi... Và như thể có phép màu, Hannah Lucas đã dần dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây, cô ăn mỗi ngày 3 bữa và sẽ trở lại phòng gym một ngày không xa. Cô cũng không quan tâm xem giờ mình nặng bao nhiêu, chỉ biết rằng mình mặc quần áo cỡ 12-14. Cô cũng không thèm đứng lên bàn cân vì không muốn những con số khiến mình sống tiêu cực thêm một lần nữa. Và hình thể khỏe mạnh của cô gái từng như bộ xương di động ở thời điểm hiện tại

