Cách cấp cứu sự cố xấu hổ về trang phục của biên tập viên VTV

(Dân Việt) Những dụng cụ nhỏ nhắn này đã bao phen "cứu" các BTV, MC trước những sự cố hi hữu về trang phục.

MTV Trúc Mai có lần phải dùng cặp ghim để giúp chiếc váy bó sát, vừa vặn hơn.

Trúc Mai là một MC, Biên tập viên (BTV) quen thuộc của bản tin Tài chính Tiêu dùng của VTV1, Chuyển động 24h thuộc VTV24. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, lối dẫn linh hoạt thì cô còn là BTV không may dính phải nhiều sự cố trang phục nhất. Đã vài lần, cô gặp phải những sự cố “dở khóc dở cười” khi đang dẫn. Lần thì trang phục quá rộng, lần thì bị nghi không mặc áo lót cho trang phục dẫn nhưng cô phủ nhận nghi vấn này khi cho rằng: "Trang phục của bên tôi do stylist chuẩn bị. Còn tôi không đủ tự tin và can đảm để thiếu nội y khi dẫn chương trình".

MC thời tiết Mai Ngọc từng dính phải sự cố để lộ phần nội y kém tinh tế.

Hay MC Phương Thanh- một MC, BTV quen thuộc của bản tin thời sự VTV1, Cuộc sống thường ngày… chia sẻ rằng, việc gặp sự cố là điều không thể tránh khỏi đối với các trang phục lên sóng của các BTV.

Theo Phương Thanh, thông thường các bộ váy, đồ dẫn lên sóng của các nữ MC, BTV được các nhãn hàng tài trợ nên việc nó không vừa với số đo từng người là điều dễ hiểu. Đồ tài trợ khá hạn chế lại chỉ quy định kích cỡ bằng size S, M, L nên có người sẽ phải mặc rộng hoặc chật đi một chút. Nên nếu quay chính diện, các người đẹp sẽ phải dung một chiếc kẹp giấy để cặp lại phía sau, để trông phần trước gọn gàng và ôm sát.

BTV Phương Thanh.

Vì có nhiều khi, lịch lên sóng quá gấp hoặc đột xuất nên các người đẹp luôn “thủ” sẵn vài bộ quần áo, trang phục ở tại trường quay để cần là có luôn. “Nhiều khi chạy từ nhà về đến trường quay sẽ không kịp nên việc để sẵn trang phục ở cơ quan hầu như ai cũng làm. Thậm chí có 1 đôi lần hiếm hoi, sát giờ quay chúng tôi còn phải mượn đồ của nhau, may mắn là mọi chuyện đều ổn”- MC Phương Thanh chia sẻ.

Có 2 “bảo bối” cứu cánh trang phục của các người đẹp lên sóng đó chính là: bàn là và kim chỉ. Không ai thiếu 2 thứ trên. Theo BTV Phương Thanh vì yêu cầu của trang phục lên sóng có những quy định rất khắt khe như: không được quá nhiều họa tiết, lòe loẹt, phản cảm; không được in hình logo hay quảng cáo cho một thương hiệu nào hay chắc chắn không được nhăn nhúm, lôi thôi… nên hầu như ai cũng tự ý thức được việc chỉn chu lên sóng.

Bộ kim chỉ đủ màu sắc với giá từ 30-55 nghìn đồng là bảo bối của các nữ MC, BTV truyền hình.

Thông thường, mỗi người sẽ có sẵn một bộ kim, chỉ đủ màu sắc để lúc cần màu nào cũng có. Với mỗi bộ kim chỉ có giá từ 30-50 nghìn đồng nhưng đã là bùa cứu cánh trong rất nhiều trường hợp. Có những lần váy áo quá rộng, quá chật hay bị rách, đứt chỉ mà việc chọn và thay trang phục khác là bất khả kháng thì việc sử dụng kim, chỉ là phương án "chữa cháy" tốt nhất. Còn bàn là thì thường dùng loại bàn là mini, bàn là cầm tay vì nó tiện, đơn giản, gọn nhẹ, lúc cần thiết có thể cơ động mang theo.

Hoặc ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc bàn là cầm tay tiện dụng, cơ động.

Hay những chiếc cặp kẹp giấy này lại vô cùng hữu ích khi cứu cánh nhiều bộ trang phục trước giờ G.

Cũng theo kinh nghiệm rỉ tai nhau của các người đẹp, để tránh sự cố lộ nội y gây phản cảm khi lên sóng họ thường chọn nội y tiệp màu với trang phục hoặc đa phần chọn áo lót, nội y màu nude để phù hợp với mọi loại màu sắc trang phục, tuyệt đối tránh những màu mạnh như: đen, đỏ, xanh...

Chọn nội y mặc trong màu nude là mẹo nhỏ bỏ túi của các BTV, MC truyền hình.