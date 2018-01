Cận cảnh hình xăm của 5 nữ MC dáng chuẩn, gợi cảm ở Việt Nam

(Dân Việt) MC Hoàng Linh, Vân Hugo, Phương Mai, Thanh Huyền, Ốc Thanh Vân sở hữu nhiều hình xăm cá tính, độc đáo.

1. MC thân thiết của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ - Hoàng Linh sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể.

Cô gây ấn tượng với hình xăm trên vai với dòng chữ "There is always rainbow after the storm" (tạm dịch: Luôn có cầu vồng sau bão giông) như một lời động viên bản thân mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Hoàng Linh còn xăm hình trên 2 tay

2. Vân Hugo sở hữu hình xăm kim cương trên ngực, cổ tay. Cô từng bày tỏ về việc xăm mình như sau: "Xăm bây giờ không còn là sở thích, trào lưu hay để chứng tỏ bản thân nữa, mà thực sự là một nghệ thuật...."

Hình xăm viên kim cương biểu trưng cho sự cứng rắn, giúp cô tránh sự tổn thương trong chuyện tình cảm.

Hình xăm đôi cánh được nối với nhau bằng dòng chữ tiếng Anh "Born tobe free" (tạm dịch - Sinh ra để tự do) của Vân Hugo mang ẩn ý hãy làm bất cứ thứ gì mình thích.

3. MC Phương Mai xăm dòng chữ dọc sống lưng mang ý nghĩa - ngọc trong sen, phật trong tâm và thêm 2 hình xăm trên bả vai, mạn sườn.

4. MC Bữa trưa vui vẻ - Thanh Huyền sở hữu hình xăm nhỏ trên cổ tay.

5. MC Ốc Thanh Vân đã xăm hình một chú rùa nhỏ, biệt danh của ông xã phía sau gáy để thể hiện tình cảm với người bạn đời của mình. Đồng thời, người đẹp xăm thêm tên của 3 nhóc tì phía sau bả vai và một hình xăm lớn khác trên lưng.