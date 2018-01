Cặp đôi sở hữu cơ bắp hoàn hảo nhờ làm “chuyện ấy” cùng nhau

(Dân Việt) Sharny 37 tuổi và Julius Kieser 36 tuổi là hai huấn luyện viên thể hình khá nổi tiếng ở Úc.

Vợ chồng Sharny và Julius không cần tới phòng gym để giữ dáng Tới phòng gym đã trở thành việc không thể thiếu trong lịch trình của nhiều người khi muốn rèn luyện sức khỏe và duy trì hình thể săn chắc. Song thực tế, chi phí dành cho việc tập gym đều đặn không hề rẻ! Bạn có thể sẽ phải chi tới hàng chục triệu đồng mỗi năm, thậm chí nhiều hơn thế cho các gói tập với đầy đủ dụng cụ, huấn luyện viên... Thế nhưng, có một cặp vợ chồng đang sinh sống tại Queensland, một bang của Úc chứng minh rằng không cần bỏ ra quá nhiều chi phí, thậm chí sẽ không tốn lấy một xu mà vẫn có thể có được vóc dáng trong mơ, khi tập luyện cùng bạn đời và dùng chính người kia thay cho những chiếc tạ! Sharny 37 tuổi và Julius Kieser 36 tuổi là hai huấn luyện viên thể hình khá nổi tiếng ở Úc. Họ đã có với nhau tới 6 đứa con song vóc dáng của cô vợ Sharny có thể khiến bất cứ cô gái nào ghen tị về độ săn chắc! Julius dùng chính cô vợ Sharny thay cho tạ tập luyện Julius cũng không kém cạnh! Anh trông không khác các người hùng cơ bắp trên phim của Hollywood là mấy, ngoại trừ việc anh đã có một gia đình hạnh phúc với một người vợ chung chí hướng và 6 đứa con. Vợ chồng Sharny và Julius đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi đăng tải một video, trong ấy Julius làm đủ các tư thế squat với cô vợ trên vai, rồi lại lấy vợ thay cho những quả tạ để nâng lên, đặt xuống một cách thành thục. Trong một vài đoạn video, hai đứa con nhỏ của Sharny và Julius còn đu bám đòi tập theo, khiến cho cặp vợ chồng không thể nhịn cười và việc tập bị gián đoạn vài giây nhưng rồi lại mau chóng được sắp xếp ổn thỏa nhờ kinh nghiệm của cặp đôi mê gym. Cách đây không lâu, Julius đã đăng tải một bức ảnh cô vợ Sharny với những vết rạn chằng chịt trên bụng, kết quả của việc sinh cho anh tới 6 đứa con kháu khỉnh. Trong mắt người đàn ông kém tuổi vợ, những vết rạn ấy là biểu hiện cho sức mạnh của một người mẹ và anh hy vọng mọi người phụ nữ trên thế giới đều có thể tự hào về cơ thể mình, giống như vợ anh! Thân hình của Sharny và Julius khiến nhiều người có thêm niềm tin và động lực để tập luyện 2 vợ chồng thường xuyên “tình như cái bình” cả khi đang đổ mồ hôi

