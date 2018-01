Cắt mí mắt hỏng khiến nhiều cô nàng hóa mặt hề

(Dân Việt) Cắt mí mắt dù được gọi là tiểu phẫu nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến nhiều người trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Nạn nhân từng gây bão dư luận khi bị cắt mí mắt hỏng

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người vì vậy sức hút của đôi mắt trở nên quan trọng với ấn tượng ban đầu. Từ đó, chuyện con người muốn hướng tới cái đẹp trong thời đại ngày nay càng nhiều và dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng để có "cửa sổ tâm hồn" đẹp mê hoặc như vậy thật chẳng dễ dàng.

Vì nhiều người quá xem nhẹ việc cắt mí mắt mà dễ dàng giao phó cho những nơi không đảm bảo dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm cho tính mạng. Rất nhiều sự việc cắt mí mắt hỏng bị phanh phui như một lười cảnh tỉnh cho những tín đồ làm đẹp trước khi quyết định "tân trang" dung mạo.

Cắt mí hỏng diễn ra như chuyện cơm bữa mỗi ngày

Mí mắt là vùng da nhạy cảm, da mí mắt lại mỏng nên bất kỳ tác động nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến rủi ro. Dù đã thực hiện cắt mí mắt nhưng nhiều người lại trở nên kém duyên hơn so với trước. Nguyên nhân có thể điểm tới như: áp dụng công nghệ cũ, hốc mắt sâu do bác sĩ lấy đi mỡ mí mắt nhiều, mí bên to bên bé do cắt không đều tay... mắt trợn hay mắt xếch do cố định nếp mi không chính xác.

Hot girl Thúy Vi cũng từng là nạn nhân của cắt mí mắt hỏng khi để lại sẹo kém duyên

Tạo sẹo xấu do dùng chỉ không chuẩn, đường rạch da quá dài, những vết chân chim li ti không biết mất; khi bạn cười, vết nhăn vẫn còn. Đôi mắt sẽ sưng nề do vết cắt mí gây ra. Nghiêm trọng hơn, nếu cắt mí mắt bị hỏng gây hậu quả làm vùng da mắt bị nhiễm trùng, xuất huyết có thể dẫn đến mù lòa... Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không thành công của một ca tiểu phẫu cắt mí mắt.

Một nhân vật hot của trang mạng xã hội Thái Lan gây xôn xao khi cắt mí hỏng, biến khuôn mặt trở nên rất khôi hài

Mí mắt của cô quá xa mắt và bị sưng húp lên

Đây chính là hình hài của một ca cắt mí mắt hỏng

Bí quyết "nằm lòng" để các bạn tránh được rủi ro cắt mí mắt hỏng là đây:

– Địa chỉ phải có giấy phép hoạt động của Bộ Y tế.

– Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

– Cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại.

– Ký kết hợp tác và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia nước ngoài.

– Được nhiều khách hàng hài lòng, đánh giá cao.

Các bước tiến hành để tạo mắt có 2 mí