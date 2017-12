"Chàng thơ" duy nhất của Đỗ Mạnh Cường khoe bụng múi cùng loạt mỹ nhân Việt

(Dân Việt) Lê Xuân Tiền chính là chàng trai khiến người hâm mộ thích thú khi là nam chính duy nhất được xuất hiện cùng các "nàng thơ" xinh đẹp trong triển lãm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường và các "nàng thơ"

Sắp tới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh thời trang nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề của mình. Sự kiện này được diễn ra song song với show diễn thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của anh.

Sẽ có 32 “nàng thơ" gắn bó với Đỗ Mạnh Cường xuất hiện trong dự án này như: Diễm My, Thuỷ Hương, Giáng My, Hà Kiều Anh, Mỹ Linh, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Phạm Hương, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê, Lệ Hằng, Tóc Tiên, Angela Phương Trinh, Diễm My 9x cùng các thế hệ người mẫu như: Xuân Lan, Hoàng Yến, Minh Triệu, Lâm Thu Hằng, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ, Kha Mỹ Vân, Thuỳ Trang, Chà Mi, Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Thanh Thuỷ, Kim Phương qua ống kính của nhiếp ảnh gia Milor Trần.

Các nàng thơ lần lượt diện lại các thiết kế nằm trong những BST của Đỗ Mạnh Cường như: Buttefly (Thu - Đông 2013), La Vie En Rose (Xuân - Hè 2015), Love(Thu - Đông 2015), The Little Black Dress - Huyền thoại những chiếc đầm đen (Thu - Đông 2016), Countryside (Xuân - Hè 2016), Life in color (Xuân - Hè 2017).

Lê Xuân Tiền chính là "chàng thơ" duy nhất được góp mặt trong triển lãm kỷ niệm 10 năm làm nghề của Đỗ Manh Cường

Chia sẻ về dự án thú vị này, Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Để quy tụ được 32 nàng thơ cùng thực hiện các bộ ảnh triển lãm thực sự khó khăn bởi lịch trình công việc của họ luôn dày đặc. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Và tôi tin, cũng không có show diễn nào có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như thế. Tôi xin dành lời cảm ơn 32 nàng thơ đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua, và trong show diễn kỷ niệm chặng đường 10 năm này. Tôi cũng xem đây là món quà đặc biệt gửi đến khán giả, những ai đã yêu mến và góp phần tạo nên Đỗ Mạnh Cường ở hiện tại”.

Trong show diễn chính thức sắp tới đây, các nàng thơ của NTK họ Đỗ sẽ cùng góp mặt trên thảm đỏ, như một lời chúc mừng cho thành tựu của Đỗ Mạnh Cường trong suốt 10 năm nỗ lực vừa qua. Thời điểm cuối năm, dù khá bận rộn với các dự án riêng nhưng những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Việt để đến chung vui cùng Đỗ Mạnh Cường. Tất cả sẽ cùng khoe sắc với loạt trang phục màu đỏ rực rỡ, bắt mắt trong thời điểm giao mùa giữa năm mới và năm cũ.

31 "nàng thơ" cùng thể hiện lại những thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trong suốt 10 năm qua

Hoa hậu Kỳ Duyên khác lạ với mái tóc tạo bờm lớn

Lan Khuê với tạo hình vô cùng thú vị

Siêu mẫu Hoàng Yến cũng góp mặt trong triển lãm với sự sắc sảo rất riêng

"Ngọc nữ" của làng mốt Việt - Tăng Thanh Hà kiêu kỳ trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường