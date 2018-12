Chàng trai hội con nhà giàu Việt ra đường với bộ đồ 3 tỉ đồng gây xôn xao

(Dân Việt) Việt Nam là mảnh đất hội tụ của rất nhiều dân chơi thứ thiệt mà nghe tới số tiền bạn cũng phải giật mình.

Mẫu túi Supreme x Louis Vuitton có giá 230 triệu đồng.

Mới đây trên trang page của mạng xã hội Việt có đăng tải video bóc giá của một Rich Kid với tổng giá trị lên tới 3 tỉ đồng, một số tiền quá lớn có thể mua được cả căn nhà. Theo đó, những món đồ thời trang đều thuộc thương hiệu Supreme x Louis Vuitton, được ra mắt vào giữa năm 2017. Đặc biệt hơn, có những món số lượng giới hạn, chính điều này đã nâng mức giá cao ngất ngưởng.

Outfit cả cây đến từ thương hiệu Supreme collab Louis Vuitton tổng trị giá 3 tỉ đồng.

Chiếc vali màu đỏ nổi bật của Supreme kết hợp với Louis Vuitton từng được đạo nhái rất nhiều ở Trung Quốc. Món đồ này có giá 6000 USD (138 triệu đồng)

Chiếc túi xách khiến người đối diện nhìn là mê có giá 10.000 USD khoảng 230 triệu đồng.

Balo Supreme x Louis Vuitton 10.000 USD

Áo khoác bomber 10.000 USD

Đây là món đồ trị giá nhất khi nhân vật sở hữu giới thiệu có giá dưới 50.000 USD tương đương với khoảng 1 tỉ 150 triệu đồng. Nike MAG nổi đình đám trong các phiên bản giày đắt nhất hành tinh hiện nay và tùy theo năm sản xuất mà có giá khác nhau. Tuy nhiên, dưới con mắt tinh tường của một tay chơi giày lâu năm, bạn nam có tên S.L nói mẫu giày mà người trong clip đi thuộc Nike MAG 2016, mà dòng này có 2 bản là back to the futur và Auto Lacing. Nếu check giá niêm yết chỉ dao động từ 5.000 tới hơn 7.000 USD. Việc nhân vật với outfit 3 tỉ bóc giá dưới 50.000 USD là bị đội giá, có thể do qua nhiều "cầu" mua hộ.

Hypebeast VN là hội những người chạy theo trào lưu mà ở đó những Rich Kid đình đám sẽ lộ diện. Rich Kid là một bộ phận nhỏ nằm trong hội Hypebeast bởi Hypebeast không giới hạn về tuổi tác. Họ sẵn sàng "lùng sục" nhũng món đắt tiền, nhứng thứ gọi là thời trang: quần áo, giày dép hay phụ kiện... để tạo nên một trào lưu mà ai cũng muốn nhập cuộc. Hơn nữa, chỉ vì đam mê thực sự hay muốn tạo nên sự ngưỡng mộ với người xung quanh... họ sẵn sàng chi tiền gấp bội so với giá gốc để sở hữu món đồ đó. Lý do mà đôi giày từ 7.000 USD có thể lên tới 50.000 USD.

Câu chuyện về Rich Kid chơi đồ hiệu trở thành "từ khóa" hot trong năm 2018 và dự đoán còn "gây bão" trong năm 2019 những số tiền nghe xong giật mình thon thót.

Giày Nike MAG 2016