Choáng ngợp xem lại dàn nữ thần hạ thế tại Met Gala

Anna Wintour vừa công bố đoạn clip quay lại loạt trang phục nổi bật tại Met Gala năm nay. Sự kiện thời trang Met Gala do Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour vừa tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật The Metropolitan Museum of Art vào 7.5. Đây là sự kiện thường niên, thu hút rất nhiều ngôi sao lớn trên thế giới. Các ngôi sao sẽ mặc đồ theo chủ đề mà Anna Wintour và người đứng ra đồng tổ chức chọn lựa. Năm nay chủ đề là Vóc dáng địa đàng: Thời trang và Cảm hứng từ Giáo hội công giáo

Ba trong số những bộ cánh tuyệt đẹp xuất hiện tại Met Gala

Cảm hứng của Met Gala lấy từ nghệ thuật, lịch sử trong Giáo hội Công giáo