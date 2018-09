Choáng với chế độ ăn, tập hà khắc của Diễm My 9X để có dáng mảnh mai

(Dân Việt) Diễm My 9x không mất tiền và mất thời gian đến spa mà vẫn đẹp nhờ các nguyên liệu làm đẹp "tự chế" tại nhà.

Diễm My 9x vẫn được xem là một nghệ sỹ tài năng khi xuất thân là một người mẫu ảnh cô dần lấn sân sang diễn viên và MC truyền hình. Và ở lãnh địa nào, cô nàng xinh đẹp này cũng gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó đỉnh cao sự nghiệp của Diễm My 9x chính là việc nhận được 2 đề cử tại Cánh Diều Vàng 2016 – một trong những giải thưởng danh giá, chất lượng của điện ảnh Việt Nam.

Tham gia diễn xuất từ năm lên 6 tuổi, hiện nay Diễm My đã có trong tay gia tài vai diễn kha khá qua các bộ phim như: Mỹ nhân kế, Váy hồng tầng 24, Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn...

Nhan sắc tuổi 28 của nữ diễn viên Diễm My.

Nhưng đúng là ngoài tài năng, sự chỉn chu với nghề thì ngoại hình của Diễm My luôn được người ta chú ý nhiều. Người đẹp sinh năm 1990 này có một gương mặt xinh xắn và vóc dáng gợi cảm.

Đặc biệt, Diễm My may mắn sở hữu một thể trạng dễ dàng tăng- giảm cân theo ý muốn. Có thời điểm, vì quá mũm mĩm nên cô kiên quyết phải giảm cân bằng được. Điểm tâm sáng chỉ là một quả trứng luộc kèm với nước ép cà chua. Nhờ thế mà cô đã giảm được 9 kg trong vòng 3 tháng bằng chế độ ăn hà khắc trên. Hay có lúc thân hình “mình hạc xương mai” không phù hợp với vai diễn nên cô phải “hy sinh”, tập trung ăn uống để tăng thêm 5 kg bằng cách ăn nhiều bữa và lúc nào cũng mang theo các loại hạt ngũ cốc trong túi để cứ đói hoặc có thời gian là ăn.

Diễm My tập luyện rất nghiêm ngặt các bộ môn: Yoga, boxing, chạy bộ, gập bụng và nhảy xa.

Mỗi tuần, Diễm My tập với huấn luyện viên 3 buổi về boxing và yoga. Nếu hôm nào bận quá không có thời gian đến phòng tập, cô sẽ tự chạy bộ 1 tiếng, trong đó, cứ 2 phút chạy kết hợp 1 phút đi bộ. Đồng thời, cô thực hiện gập bụng 100 cái, nhảy xa 60 lần. “Mọi thành công trong cuộc sống chỉ có thể đạt được bằng sự cố gắng. Để có vai diễn tốt, My không ngại khó khăn luyện tập ngày đêm. Để có thân hình chuẩn, My đã phải đổ mồ hôi trong phòng tập, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý”, nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Sở hữu số đo 3 vòng cuốn hút: 84-62-90, diễn viên 9X có thể điều chỉnh được số cân nặng theo ý muốn bằng ăn uống và tập luyện.

Ngoài việc tập luyện nghiêm ngặt, không ngắt nghỉ thì Diễm My tuân thủ nguyên tắc ăn uống: nói không với các món ăn nhiều dầu mỡ như đồ chiên rán hay nước ngọt có ga... Thay vào đó, cô lựa chọn khẩu giàu rau củ, quả, trái cây tươi, uống nhiều nước, bổ sung lượng đạm vừa phải từ trứng, cá, thịt, sữa, ...

Đặc biệt, dù thức khuya và lịch trình quay dày đặc nhưng cô chưa bao giờ bỏ bê làn da của mình. Cô rất ít khi đến spa mà chủ yếu là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên tự chế tại nhà. Cô tranh thủ đắp mặt nạ lúc rảnh rỗi bằng bột yến mạch- sữa chua không đường hay sữa tươi không đường với nghệ, rồi dưa leo, khoai tây…

Người đẹp luôn biến nhà của mình thành spa thu nhỏ với các công thức làm đẹp tự chế, nguyên liệu từ thiên nhiên.

Và khi được hỏi chìa khóa nhan sắc của cô là gì, Diễm My cho biết, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, chế độ ăn nghiêm ngặt, đắp mặt nạ thường xuyên thì “uống sinh tố” chính là câu trả lời cho làn da và vóc dáng của mình. Cô uống sinh tố thường xuyên, các loại nhiều vitamin như cam, bưởi, ổi, lựu…

Sinh tố chính là "chìa khóa" nhan sắc của người đẹp "Mỹ nhân kế".

Vóc dáng gợi cảm và gương mặt đẹp không tỳ vết của Diễm My 9x: