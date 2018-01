Chuyện hi hữu: Cô gái trẻ khổ sở vì bộ ngực hơn 1 mét

(Dân Việt) Cô gái trẻ tên Jasmin Vlassi có lẽ là trường hợp hi hữu thuộc nhóm “người ăn không hết”.

Jasmin Vlassi sở hữu vòng 1 quá khổ không ngừng phát triển theo thời gian Vòng 1 đầy đặn có lẽ là niềm mong mỏi của phần lớn chị em. Song sự đời đâu phải lúc nào cũng đơn giản như vậy? Chuyện “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” vẫn cứ lặp đi lặp lại, khiến người nhỏ vẫn cứ nhỏ, người to vẫn cứ to, đến là đau đầu. Cô gái trẻ tên Jasmin Vlassi có lẽ là trường hợp hi hữu thuộc nhóm “người ăn không hết”. Trong khi người ta phải tốn cả đống tiền để bơm, độn, đẩy cho vòng 1 thêm nảy nở thì Jasmin lại gặp phải tình huống ngược đời, song cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cô gái đến từ Scotland kể rằng từ năm 13 tuổi, cô đã sở hữu vòng 1 cúp DD (tương đương khoảng 94cm) và cứ mỗi năm, cặp tuyết lê vốn “khủng” lại lớn thêm một chút, cứ như ăn phải bột nở. Jasmin chia sẻ cô thậm chí còn không dám đo đạc vòng 1 vì với cô, đó là chuyện chẳng có gì thú vị mỗi khi biết rằng kích cỡ bộ ngực đã nhích thêm một vài size. Vòng 1 của cô gái 20 tuổi đã là hơn 105cm tính tới hiện tại Tới nay, ở tuổi 20, vòng 1 của Jasmin Vlassi đã đạt đến cúp 32K (khoảng hơn 105cm). Tệ nhất là chẳng có gì đảm bảo nó sẽ không phát triển thêm nữa, vì rõ ràng Jasmin còn rất trẻ! Bộ ngực quá khổ không chỉ khiến Jasmin Vlassi thường xuyên thấy xấu hổ khi đứng trước đám đông hay khó khăn trong việc chọn lựa trang phục mà còn gây ra cho cô gái những cơn đau lưng cực kỳ khó chịu. Cô cũng được bác sĩ chẩn đoán mắc một bệnh về xương hiếm gặp, tất cả cũng chỉ vì sức nặng của vòng 1 đồ sộ. Kết quả là Jasmin Vlassi đang phải kêu gọi mọi người gây quỹ ủng hộ để cô có thể trang trải chi phí lên tới hơn 200 triệu cho cuộc phẫu thuật giảm kích thước vòng 1. Dù biết còn nhiều người xứng đáng được nhận sự giúp đỡ hơn mình song bản thân cô gái trẻ cũng không hề giàu có. Cô hiện chỉ có khoảng 1/7 số tiền dự kiến cần chi trả cho cuộc đại phẫu, trong khi nếu cứ để vòng 1 tự do phát triển thêm nữa, cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Jasmin Vlassi mong nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân bởi nếu vòng 1 cứ phát triển thêm sẽ vô cùng nguy hiểm

