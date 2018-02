Đã hiểu vì sao cô mẫu này vẫn thon gọn dù ăn cả thế giới

(Dân Việt) Có thể gọi Mimi Elashiry là người “ăn cả thế giới” nhưng kỳ lạ thay vẫn sở hữu hình thể thon gọn.

Khác với trào lưu ăn chay trường, ăn những đồ ăn thô chưa qua chế biến phổ biến trong giới người mẫu, Mimi Elashiry lại theo trường phái hoàn toàn khác! Cô mẫu 22 tuổi đến từ nước Úc không hề tuân theo bất cứ chế độ ăn kiêng thách thức nào như các ngôi sao thường hay gợi ý. Là người mê “xê dịch” nên đối với Mimi Elashiry, việc được nếm thử tất cả những món ngon đại diện cho nhiều nền văn hóa cũng là một thú vui không thể bỏ. Có thể gọi cô là người “ăn cả thế giới” nhưng kỳ lạ thay vẫn sở hữu hình thể thon gọn. Bí quyết của Mimi Elashiry là thường xuyên bổ sung vào bữa ăn các thực phẩm như dầu dừa, rau xanh, trứng... Quan trọng hơn nữa, dù ăn gì thì chân dài người Úc luôn đảm bảo thực phẩm ấy phải thật tươi! Cô rất thích mua thực phẩm tại những chợ nông sản hoặc các shop chuyên về đồ hữu cơ. Thêm một bí quyết nữa giúp Mimi Elashiry giữ được vóc dáng cân đối dù ăn thỏa thích là khiêu vũ! Cô học khiêu vũ từ nhỏ và vẫn giữ thói quen luyện tập hàng ngày bên cạnh những hoạt động thể dục khác. Ngoài khiêu vũ, Mimi Elashiry tập khá nhiều, từ đi bộ tới chạy bộ, từ yoga tới bơi lội, từ boxing tới gym nhưng cô thích thay đổi những bộ môn này luân phiên để không cảm thấy nhàm chán. Mimi Elashiry tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho việc du lịch và thưởng ngoạn các bãi biển nổi tiếng trên khắp thế giới. Có lẽ đó cũng là lý do giúp cơ thể cô khó mà tích mỡ dù hoạt động quá nhiều! Bãi biển yêu thích của cô là Bondi ở bang New South Wales của Úc. Thời gian mặc bikini của Mimi Elashiry chiếm phân nửa cuộc đời cô.

