Da như phát sáng nhờ thức uống 8 ngàn đồng tìm đâu cũng thấy

(Dân Việt) Irene trước khi giảm cân đã rất xinh đẹp nhưng sau giảm cân còn tỏa sáng hơn.

Ai mà tin được cô nàng trẻ trung, xinh đẹp này đã gần 30 tuổi? Đã 28 tuổi nhưng thành viên Irene của nhóm nhạc Red Velvet vẫn vô cùng trẻ trung nhờ vào vóc dáng thon gọn cũng như làn da trắng sứ, trắng tới nỗi như phát sáng trong mỗi khuôn hình khiến người ta không thể rời mắt. Cũng nhờ vào nhan sắc đỉnh cao ấy, Irene được người hâm mộ xứ kim chi ưu ái, mệnh danh là nữ thần đẹp nhất SM – công ty giải trí lớn nhất nước này. Có một dạo, Irene bị đồn đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo hoàn hảo. Song những hình ảnh từ thuở mới chập chững vào nghề cho thấy bí quyết thăng hạng nhan sắc của trưởng nhóm Red Velvet thực ra chỉ là giảm cân! Irene khi còn sở hữu gương mặt tròn trịa và thân hình mũm mĩm đã rất xinh đẹp và hài hòa. Nhưng nhờ giảm cân thành công mà sắc vóc của cô nàng mới thực sự như đóa hoa đến kỳ nở rộ. Irene trước khi giảm cân đã rất xinh đẹp nhưng sau giảm cân còn tỏa sáng hơn Trong một chương trình radio có tên “Choi Hwa Jung, Power Time”, Irene đã bật mí phương pháp giảm cân của cô là uống một ly nước ép bí ngô mỗi buổi chiều. Bằng cách này, cô có thể giảm tới 15kg! Bí ngô vốn được coi là thực phẩm tuyệt vời trong việc hỗ trợ tiêu hóa, rất lành tính cho việc giảm cân. Nhưng quan trọng không kém đó là trong bí ngô chứa lượng lớn vitamin C, E và beta carotene giúp cho làn da giữ được vẻ trẻ trung, săn chắc và rạng rỡ. Đây cũng là thức uống rất tốt cho mái tóc, hạn chế rụng tóc và hư tổn. Đó có lẽ là lý do mà dù giảm rất nhiều cân so với thời mới vào nghề nhưng nữ idol sinh năm 1991 vẫn bảo toàn được làn da trắng không tì vết, bất chấp sự thật rằng cô đã ngấp nghé tuổi 30. Nước ép bí ngô chính là bí quyết làm đẹp da và dáng hàng đầu được nữ thần tượng tin dùng Ngoài dùng nước ép bí ngô hàng ngày, nữ thần trong trái tim của triệu đàn ông xứ kim chi còn rất quan tâm tới các bước chăm sóc da. Bất kể là khi có sự kiện hay không, người đẹp đều dưỡng da rất tỉ mỉ, đắp mặt nạ giấy thường xuyên. Theo Irene, bí quyết để có làn da hoàn hảo là phải chọn được đúng sản phẩm và dùng thật kiên trì bởi vì dù dưỡng da theo cách nào thì phải sau một thời gian dài bạn mới có thể nhìn thấy kết quả. Do đó, kiên trì là điều ưu tiên số 1 của người đẹp khi nhắc tới mảng skin care! Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc "lịm tim" của nữ trưởng nhóm xinh đẹp: Làn da như phát sáng bất chấp hoàn cảnh của Irene là niềm ao ước của bao người Vóc dáng của cô nàng cũng rất quyến rũ dù thực tế là Irene chỉ cao có 1m58 Mỗi khoảnh khắc của Irene đều khiến triệu con tim thổn thức vì quá hoàn hảo

