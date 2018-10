Đàn ông thoải mái cởi trần, sao phụ nữ không được “thả rông”?

Quyền bình đẳng của phụ nữ, quyền được mặc những gì mình thích, theo cách mình muốn mà không bị quấy rối sẽ không bao giờ thay đổi.

Rất nhiều mỹ nhân trên thế giới dần coi việc “thả rông” vòng 1 như một cách ăn mặc sành điệu

Vài năm trở lại đây, hai chữ “thả rông” đã dần trở nên quen thuộc trong thời trang. Ngày càng nhiều những nhà mốt táo bạo đưa lên sàn diễn các bộ sưu tập mà cả mẫu nam lẫn mẫu nữ đều được tự do phô diễn cơ thể, để lại những khoảng hở mênh mông ở nơi lẽ ra từng được đậy kín như bưng. Rồi các mỹ nhân Hollywood, họ ngày càng coi việc cởi bỏ áo lót, ra phố với những bộ váy áo mỏng tang lấp ló vòng 1 trở nên bình thường, thậm chí như một kiểu mặc như ngầm thể hiện thân hình siêu chuẩn hay tuyên ngôn ta là người sành mốt.

Nhưng Free The Nipple – thả rông vòng 1 không chỉ đơn giản là một xu hướng ăn mặc hay một cách phô trương cá tính hợp thời. Năm 2012, nữ đạo diễn người Mỹ Lina Esco thực hiện bộ phim cùng tên tại New York, kể về hai nhà hoạt động tên Liv và With kêu gọi đấu tranh cho quyền được “thả rông” vòng 1 nơi công cộng, điều vốn được cho phép tại New York từ năm 1992 nhưng vẫn bị nhìn với con mắt e dè, thậm chí kỳ thị tại nhiều bang khác của Mỹ.

Tác phẩm của Lina Esco được hoàn thiện và ra mắt vào năm 2014 nhưng từ trước ấy hai năm, dòng khẩu hiệu Free The Nipple mà nữ đạo diễn 8x đưa ra trong đoạn phim “nhá hàng” giống như cú thúc mạnh vào phong trào bình đẳng giới tại Mỹ cũng như nhiều nơi khác.

Chiến dịch Free The Nipple khởi nguồn từ bộ phim cùng tên của nữ đạo diễn Lina Esco

Dòng hashtag #FreeTheNipple xuất hiện ở khắp mọi nơi kể từ thời điểm ấy, thay cho lời muốn nói của phái đẹp trên toàn địa cầu: Tại sao đàn ông có thể cởi trần ra phố, còn phụ nữ chúng tôi thì không?

Năm 2013, mạng xã hội Facebook gỡ bỏ đoạn clip của Lina Esco với lý do nội dung không phù hợp với các tiêu chí của trang mạng này, nhưng không ngăn được việc chị em giương cao dòng khẩu hiệu ấy trong những buổi biểu tình kỷ niệm ngày Go Topless Day (Ngày thả rông) tại Mỹ, tại Anh, càng không ngăn được những ngôi sao có tầm ảnh hưởng như Miley Cyrus, Lena Dunham, Chelsea Handler, Rihanna hay Chrissy Teigen dùng chính tên tuổi và hình ảnh của mình để tiếp tục mang về chiến thắng cho chiến dịch FreeTheNipple.

Rihanna hay Naomi Campbell là những ngôi sao nổi tiếng tích cực ủng hộ chiến dịch FreeTheNipple

Cách đây chỉ vài tháng, ngay trên sàn diễn Haute Couture Paris danh giá, nhà mốt Jean Paul Gaultier chẳng ngại giới thiệu tới người yêu thời trang bộ sưu tập gồm 70 mẫu thiết kế lấy FreeTheNipple làm kim chỉ nam. Tuy không khỏi sốc trước hình ảnh các người mẫu thả rông quá đỗi táo bạo ngay trên sàn runway của Jean Paul Gaultier, nhưng những tín đồ thời trang chân chính cũng đã hiểu rằng, dùng cả trí óc lẫn thân thể để đòi những quyền hiển nhiên thuộc về phụ nữ không bao giờ là thừa!

Còn nhớ vào đợt biểu tình kỷ niệm ngày thả rông Go Topless Day hồi năm 2016 ở Mỹ, có một hình ảnh vô cùng ấn tượng là dòng chữ ngắn gọn mà súc tích trên lưng một người phụ nữ: Boobs not Bombs (Tạm dịch: Ngực chứ không phải bom).

Thật vậy, chỉ là ngực, chỉ là vòng 1, chỉ là một bộ phận cơ thể thông thường thôi mà đôi khi người ta quy kết cho nó bao nhiêu thứ tội danh nghiêm trọng: nào là chỉ có người không đứng đắn mới để hở vòng 1, nào là hở vòng 1 là một trong những nguyên nhân khiến nạn quấy rối tình dục gia tăng…

Hình ảnh ấn tượng trên sàn diễn của show Jean Paul Gaultier hồi tháng 7 và khẩu hiệu trên lưng một người phụ nữ trong đợt biểu tình kỷ niệm ngày Go Topless Day hồi năm 2016 ở Mỹ

Nhưng sự thật là tòa thiên nhiên của người phụ nữ chưa bao giờ là nguyên nhân khiến thế giới này bất ổn đến thế. Việc một người phụ nữ có sở thích ăn vận gợi cảm, hay thậm chí là cởi bỏ hoàn toàn lớp áo che chắn đôi gò bồng đảo đi chăng nữa, như cách mà nam giới vẫn cứ làm như cơm bữa, hoàn toàn không thể là lời bào chữa của những kẻ như Harvey Weinstein hay những con “yêu râu xanh” đáng ghê tởm, càng không phải là lý do để họ bị coi rẻ, chà đạp.

FreeTheNipple đến một ngày nào đó có thể bị thay thế bằng một khẩu hiệu, một chiến dịch khác, nhưng quyền bình đẳng của phụ nữ, quyền được mặc những gì mình thích, theo cách mình muốn mà không bị bỉ bôi, quấy rối thì vẫn không bao giờ thay đổi, không bao giờ nên bị thay đổi.