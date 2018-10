Đau đầu với việc chọn đồ gái làng chơi trong Quỳnh Búp bê

(Dân Việt) Vì là những nhân vật gai góc, có cá tính mạnh nên việc lựa chọn trang phục để phù hợp với tạo hình cũng khiến các diễn viên đau đầu.

Vấn đề chọn trang phục lên phim khiến các diễn viên Quỳnh Búp bê đau đầu (ảnh minh họa)

Trong thời gian vừa qua, Quỳnh Búp bê đang là bộ phim chiếm được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đề tài ấn tượng, đi sâu vào góc khuất của xã hội như: nạn bảo kê, mại dâm… cộng với dàn diễn viên “hot” như: Thanh Hương, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam… càng khiến cho bộ phim nhanh chóng chiếm spotlight. Đặc biệt, chuyện trang phục của những cô gái làng chơi trong phim cũng là đề tài được nhiều người quan tâm.

Theo diễn viên Thanh Hương (vào vai Lan già) việc chọn đồ lên phim cô thường chọn những bộ đồ không quá đắt đỏ. Tuy nhiên, cái nào cần phải sang cho ra vai diễn thì cô vẫn chấp nhận đầu tư. Cũng theo cô, thường diễn viên sẽ không chọn mang quá nhiều đồ đắt tiền đi quay vì phải quăng quật, bảo quản hơi khó.

Thanh Hương với tạo hình Lan già trong Quỳnh Búp bê.

“Lan là cave hết “đát” nên xuất hiện không được đẹp, mà cái khó phải thể hiện được Lan từng rất đẹp nhưng giờ đã bị các cô gái khác thế chỗ, an phận là cô gái làng chơi đến thời “hoa tàn nhị rữa”. Tôi chọn cho Lan những bộ áo sơ mi, quần bò, có thêm điểm nhấn nhá để thể hiện đúng bản chất của nhân vật: cá tính, ít nói nhưng nói câu nào là chất câu đó. Hơn nữa, vì sợ ăn mặc sexy thì lại lấn át My sói và Quỳnh Búp bê mất”, nữ diễn viên Thanh Hương cho biết.

Thanh Hương cũng chia sẻ thêm: “Hơn nữa, tôi muốn cách ăn mặc của Lan phải khác với với các nhân vật khác trong phim, lúc đi tiếp khách Lan vẫn ăn mặc hở hang, mát mẻ nhưng quay trở về cuộc sống đời thường cô rất giản dị, kín đáo để che đi thân phận, bởi bản thân Lan cũng rất mặc cảm với công việc gái bán hoa của mình”.

Quỳnh Búp bê và My sói trong phim.

Cũng như thực trạng chung của các đoàn làm phim, trang phục cho diễn viên luôn là một vấn đề đau đầu. Hầu hết diễn viên sẽ phải tự lo trang phục cho vai diễn của mình thông qua kinh phí được tính trong tiền cát-xê hoặc họ tự bỏ tiền túi ra để mua. Thanh Hương cho biết, cô đã rất tốn kém trong việc đầu tư trang phục cho vai diễn. Vì cô không thích sử dụng lại những trang phục của các vai diễn trước nên khi đóng vai Lan, cô đã mua mới toàn bộ với số tiền khá lớn. “Tôi vẫn hay đùa với mọi người rằng, tiền cát-xê của phim chắc không đủ để đầu tư vào trang phục mất”- Thanh Hương hóm hỉnh.

Hay Quỳnh Búp bê do Phương Oanh đảm nhận đã rất xuất sắc chiếm được tình cảm từ khán giả nhờ lối diễn xuất chân thật và tạo hình ấn tượng. Phương Oanh cho biết khi nhận kịch bản phim Quỳnh búp bê, cô đã khá “đau đầu” trong việc đầu tư phục trang để tạo hình nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Trang phục của nhân vật Quỳnh trong phim có chút đặc biệt. Đặc biệt do bối cảnh, tính cách và cả những biến cố của nhân vật Quỳnh quy định chứ không hề đơn giản như những nhân vật khác ở trong phim.

Bộ váy áo của Quỳnh trong phim rất được nhiều chị em săn lùng ở ngoài đời.

Trong những tập đầu, Quỳnh là một cô gái dân tộc miền núi, chân chất, quê mùa bị lạc xuống chốn ăn chơi nên những trang phục của cô cũng phải xanh, đỏ với quần tây, áo sơ mi kiểu cổ điển. Đến khi trở thành người của ổ chứa gái mại dâm Thiên Thai, Quỳnh đã biết cách ăn mặc sexy hơn nhưng vẫn phải có chừng mực. Quỳnh không được ăn mặc bốc lửa, gợi tình như My sói, Lan già..., mà phải mặc nhưng trang phục khá rẻ tiền, không được kín đáo quá lại càng không được hở hang quá.

Từ khi nhận được kịch bản của đạo diễn, Phương Oanh đã mất hơn một tháng trời để đi tìm và chuẩn bị phục trang, cô cho biết: “Tính tôi là người khá cầu toàn nên việc chọn trang phục cho nhân vật của mình cũng khiến tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi bỏ công, bỏ sức ra đi tìm những bộ váy hợp lý nhất, thậm chí không có sẵn tôi còn phải tự đặt may”.

Thu Quỳnh đã có lột xác về phong cách thời trang và tạo hình khi đảm nhận vai diễn My sói.

Còn diễn viên Thu Quỳnh cũng chia sẻ rằng, cô đã đầu tư số tiền không nhỏ cho trang phục cho vai diễn My sói: “ Trước giờ ngoài đời tôi ăn mặc đơn giản lắm, chủ yếu là quần jeans và áo phông hoặc thỉnh thoảng đi sự kiện tôi mới mặc sexy 1 chút nên khi đảm nhận vai My sói tôi phải tập hóa thân vào nhân vật. Tôi phải học cách đi giày cao gót, ăn mặc nóng bỏng để cơ thể trở nên uyển chuyển, gợi cảm đúng tính chất “vedette” của động Thiên Thai”.

Đặc biệt, theo nữ diễn viên, My sói là cave thật nhưng không phải là gái đứng đường hay gái già hết “đát” vì thế cách ăn mặc bắt buộc phải gợi cảm, sexy nhưng vẫn sang trọng, sạch sẽ. Nên ngoài mấy bộ đồ thoáng mát, thiếu vải thì cô còn đầu tư may rất nhiều bộ vest để hình tượng một My sói không quá rẻ tiền.

Diễn viên Quỳnh Kool.

Tuy chưa “lộ diện” nhiều đất diễn nhưng Đào (Quỳnh Kool thủ vai) hứa hẹn sẽ là một số phận đặc biệt. Từ một cô nữ sinh xinh đẹp, quê mùa vì dòng đời xô đẩy cô đã bước vào con đường gái bán hoa, “nối gót” chị gái mình. Quỳnh Kool chia sẻ: “Vì vào vai một cô gái nghèo nàn, quê mùa nên tôi đã phải chọn những bộ đồ cũ, hàng secondhand với giá rất rẻ để thể hiện đúng hình tượng nhân vật. Còn chuyện Đào “lột xác” thành gái làng chơi như thế nào thì tôi sẽ tiết lộ ở những phần sau”.