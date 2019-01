Điểm lại 12 câu chuyện thời trang ấn tượng nhất năm cũ

Thời trang năm 2018 ghi dấu ấn nhiều sự kiện đáng nhớ

Thời trang không chỉ là những kiểu mốt, những xu hướng, những show diễn hoành tráng hay những thảm đỏ ngợp trời minh tinh với những bộ cánh hàng hiệu lộng lẫy. Thời trang còn chứa đựng trong ấy rất nhiều câu chuyện thú vị và sâu lắng hơn thế.

Cùng nhìn lại những sự kiện, những câu chuyện thời trang gây ấn tượng nhất trong năm vừa qua để có cái nhìn toàn diện hơn về ngành công nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ đô la này:

1. Dàn sao đồng loạt diện trang phục màu đen trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018 để ủng hộ cho phong trào chống quấy rối tình dục MeToo và Time’s Up sau scandal gây chấn động của nhà sản xuất Harvey Weinstein.

2.Virgil Abloh thay thế cho Kim Jones, trở thành người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo mảng thời trang nam của nhà mốt Louis Vuitton.

3.Thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất của báo chí năm qua là Michael Kors Holdings mua lại Versace với giá 2,1 tỷ USD. Donatella Versace vẫn sẽ giữ nguyên cương vị giám đốc sáng tạo của nhà mốt Ý trong khi Michael Kors đổi tên thành Capri từ ngày 2/1 sau khi hoàn tất thương vụ bạc tỷ.

4. Nhà thiết kế lừng danh Hubert de Givenchy qua đời ở tuổi 91. Cây đại thụ của làng mốt là người sáng lập ra thương hiệu Givenchy vào năm 1952 khi mới chỉ 24 tuổi. Ông cũng cha đẻ của các thiết kế kinh điển gắn liền với minh tinh Audrey Hepburn.

5. 2018 có lẽ là một năm nhiều mất mát với làng mốt. Sau sự ra đi của Hubert de Givenchy là vụ tự tử của nhà thiết kế Kate Spade hồi tháng 6. Cái tên Kate Spade gắn liền với các thiết kế thời trang trẻ trung, tươi mới, sang trọng nhưng không quá phô trương, đặc biệt là túi xách. Túi xách của Kate Spade từng vượt mặt nhiều thương hiệu lớn để trở thành IT Bags được nhà nhà người người săn đón.

6. Đám cưới thế kỷ của hoàng tử Anh Harry với cựu diễn viên Hollywood Meghan Markle trở thành chủ đề yêu thích của truyền thông suốt một thời gian dài. Đặc biệt, chiếc váy cưới hiệu Givenchy mà nàng dâu hoàng gia diện hôm 19/5 với phần khăn voan dài tới 5m và một chiếc váy sau đó của Stella McCartney liên tục được “học hỏi” cũng như có nhiều phiên bản giá rẻ hơn chỉ vì quá đơn giản mà ấn tượng.

7. Để thể hiện quyết tâm bảo vệ thiên nhiên và động vật, nhiều nhà mốt bắt đầu nói “không” với các thiết kế sử dụng lông thú. Đi đầu trong phong trào này có thể kể tới như Gucci, Michael Kors, Versace, Diane von Furstenberg, Coach, Burberry…

8. Hình ảnh Rihanna xuất hiện taị Met Gala với bộ trang phục mang phong cách Giáo hoàng có lẽ là một trong những hình ảnh thời trang ấn tượng nhất trong năm. Thiết kế không chỉ hợp với chủ đề Công giáo của Met Gala 2018 mà còn giúp Rihanna giữ vững ngôi vị những ngôi sao mặc đẹp nhất năm.

9. Nhà mốt lừng danh Dolce & Gabbana bị loạt sao cũng như người dân Trung Quốc tẩy chay mạnh mẽ sau clip được cho là cố tình mỉa mai cách dùng đũa của người Á châu. Hai đại diện của hãng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương là Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Tuấn Khải cũng chính thức ngừng hợp tác với nhà mốt này. Show thường niên của Dolce & Gabbana tại Thượng Hải dĩ nhiên phải hủy bỏ.

10. Raf Simons gây sốc khi rời Calvin Klein chưa đầy hai năm sau khi ra mắt với tư cách là giám đốc sáng tạo và 8 tháng trước khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, sự ra đi này có thể coi là được báo trước khi ngay từ đầu, việc thu nạp Raf Simons vốn dĩ đã là một quyết định quá mạo hiểm của Calvin Klein cũng như thực tế là quan điểm thẩm mỹ cá nhân của Raf Simons không hề phù hợp với thương hiệu này.

11. Show nội y đầu tay của Rihanna gây bão khi đưa các người mẫu với hình thể đa dạng lên sàn diễn, thậm chí cả bà bầu. Họ vừa trình diễn nội y, vừa khiêu vũ, vừa tạo dáng với các tư thế yoga… Cách thức tôn vinh cái đẹp đầy mới mẻ và đa dạng của Rihanna nhận được phản hồi tích cực từ giới mộ điệu và cả dân trong nghề.

12. Đệ nhất phu nhân Melania Trump gây tranh cãi với chiếc áo khoác in dòng chữ “I Really Don't Care, Do U?” (Tôi không quan tâm, còn bạn?). Đây được cho là một trong những thảm họa thời trang tệ hại nhất trong lịch sử các đệ nhất phu nhân Mỹ, trong khi bản thân bà Melania thì tuyên bố rằng đó là cách mà bà đáp trả những lời chỉ trích hướng vào mình.