Điêu đứng vì hình xăm toàn chỗ gợi cảm của mỹ nhân xứ tỷ dân

(Dân Việt) Các người đẹp xứ tỷ dân ít khi xăm hình nhưng một khi đã xăm thì gợi cảm chẳng kém mỹ nhân phương Tây.

Hình xăm ngôi sao của người mẫu tên Mier không nằm ở vị trí hiểm hóc, nhưng để khoe được nó, Mier thường phải tạo những tư thế khá khêu gợi. Ngoài ra, Mier còn có một hình xăm sau gáy, dọc xuống sống lưng, khiến cô trở nên cực kỳ đốt mắt khi diện trang phục hở lưng. Ngoài sở thích với những chú mèo, cô người mẫu LokYii còn đặc biệt thích những hình xăm cá tính. Chỗ hình xăm kia có hình là giả, có hình là thật nhưng không thể phủ nhận chúng khiến LokYii thêm phần cuốn hút. Cô người mẫu với biệt danh Ếch nhỏ chỉ cần 3 ngôi sao nhỏ xíu ngự trên ngực trái đã đủ khiến bao anh điêu đứng. Người đẹp lai Trung Quốc - Malaysia chọn hình xăm bên sườn nên thường phải làm bạn với những trang phục khoét hở táo bạo. Khuôn mặc đặc sệt Á châu và không quá nổi bật nên nếu không có chỗ hình xăm kia, người mẫu Dino khó mà thành danh. Thân hình mảnh mai của người mẫu Alycia Chan trở nên cá tính hơn vài lần nhờ hình xăm bên sườn. Người mẫu kiêm DJ Queena sẽ dễ bị trộn lẫn vào các người đẹp khác của đất nước tỷ dân nếu không có dàn hình xăm công phu trên cánh tay kia. Kathy Zheng chọn những hình xăm nhỏ xíu để tăng thêm độ duyên dáng cho mình. Chỉ khi người đẹp mặc bikini, những hình xăm này mới được dịp phô bày. Người mẫu gốc Hoa Kristina Chai nổi tiếng với sở thích xăm mình. Cô sở hữu nhiều hình xăm lớn nhỏ khác nhau nhưng đều có điểm chung là phải mặc kiệm vải mới dễ bề thể hiện. Người mẫu đẹp mặc nội y sexy thì nhan nhản, vậy nên Yi Ning thêm một hình xăm ngay trên vòng 1 nõn nà để tăng thêm độ ấn tượng. Người mẫu Dai Xin Er cũng chọn phương pháp làm đẹp giống Yi Ning. Dù vị trí xăm không mạo hiểm như hai đồng nghiệp trên xong hình xăm ngay dưới xương quai xanh của cô mẫu tên Qing Shu cũng gợi cảm chẳng kém.

