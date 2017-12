Điêu đứng vì những cô giáo yoga xinh đẹp và “dẻo như bún”

(Dân Việt) Nếu giáo viên yoga mà cứ đẹp như các cô nàng dưới đây, chẳng ai còn ngại đến phòng tập nữa!

Mu Qimiya được mệnh danh là cô giáo yoga xinh đẹp nhất Trung Quốc. Mu Qimiya sinh năm 24/5/1992, sở hữu nhan sắc trong veo nhờ vào thói quen luyện tập yoga mỗi ngày. Trông cô giống một người mẫu hay diễn viên điện ảnh nào đó hơn là một giáo viên. Trung tâm yoga của Mu Qimiya được thành lập từ năm cô mới 21 tuổi. Ngoài yoga, Mu Qimiya còn dạy cả Taekwondo. Cô cũng khiêu vũ cực điêu luyện. Đến từ Hàn Quốc, cô giáo Lee Yuju sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu nhờ vào sắc vóc không thua kém bất cứ ngôi sao Hallyu nào. Lee Yuju sinh năm 1994, có gương mặt baby như trẻ thơ và thân hình dẻo dai, thường xuyên thực hiện những động tác yoga khó giúp tạo thêm cảm hứng tập luyện cho các học viên. Ngoài tập luyện đều đặn, cô giáo yoga sở hữu làn da trắng bóc còn rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, luôn đảm bảo ăn “sạch” để cơ thể được khỏe đẹp nhất. Lee Yuju nói “không” với đồ chiên rán, mỳ ăn liền. Cô ăn nhiều rau xanh, uống nước quả ép và là gương mặt ăn khách của nhiều thương hiệu đồ thể thao tại Hàn Quốc. Một cô giáo yoga khác có tên Park Ji Young cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ xứ củ sâm khi đăng tải những hình ảnh vén áo khoe cơ bụng. Ngoài thân hình gọn gàng, chắc khỏe nhờ tập yoga, dễ thấy Park Ji Young còn sở hữu chiều cao nổi trội khi đứng cạnh đồng nghiệp. Vóc dáng nóng bỏng không thua kém các người mẫu áo tắm thứ thiệt. Có một cô giáo xinh đẹp thế này, có lẽ không còn ai sợ tập yoga nữa rồi! Cô giáo Munmun Lim tới từ Malaysia sở hữu vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào nhưng trong phòng tập, cô mạnh mẽ chẳng kém mày râu là bao. Là một giáo viên yoga và thể hình có tiếng tại Malaysia, Munmun Lim được nhiều người mến mộ vì rất chăm chỉ đăng tải những đoạn video dạy yoga, gym ngay trên trang cá nhân. Munmun Lim còn sở hữu gu thời trang cực gợi cảm vì sẵn vóc dáng vạn người mê.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo