Dior Haute Couture Thu 2019: Người mẫu mặc cả toà nhà lên người

(Dân Việt) Show diễn mới đây của nhà mẫu nổi tiếng thế giới Dior Haute Couture 2019 vừa khiến giới mộ điệu ố á bởi những chi tiết vừa đẹp, vừa "điên" đến không ngờ!

"Trông chúng chẳng Dior chút nào cả" Người hâm mộ của brand đình đám và sang chảnh số một thế giới có quyền tức giận, nhưng đồng thời, cũng nên cảm thấy tự hào trước lời đàm tiếu của dư luận về Christan Dior. Mùa Haute Couture nào cũng vậy, đã thành thông lệ, người ta đều khát khao mong muốn nhìn thấy ở Dior cái gì đó thời thượng nhưng vẫn quý phái, sang chảnh nhưng không được quá an toàn. Cái vòng luẩn quẩn giữa một bên là mong muốn cách tân đổi mới, một bên là tư duy phải làm gì? nên làm gì để giữ được màu sắc, phong cách cũ khiến Dior cứ mãi ở vòng xoáy của sự khen-chê nhàm chán đơn điệu và chẳng có gì mới mẻ

Dior và chặng đường sáng tạo đi tìm màu sắc mới

Tất cả chỉ chấm dứt khi lần đầu tiên trong lịch sử Dior, Maria Grazia Chiuri dám đưa vào trong bộ sưu tập của mình "tòa nhà vuông vưng vức" và thản nhiên gọi đó là "trang phục". Ẩn ý từ bộ outfit cứ ngỡ là đưa nhầm từ người hàng xóm Moschino sang, hóa ra lại có nhiều tầng nghĩa ẩn dụ và sâu xa hơn thế. Đi sâu vào bộ sưu tập, có thể thấy gam màu chủ đạo chi phối toàn bộ không khí lẫn cảm hứng của show diễn lần này chính là sắc đen. Sắc đen bao trùm mọi nơi từ sàn catwalk, vải vóc cho đến...đôi mắt của những nàng mẫu. Tất cả đều mờ ảo, vô thực, không hề vương vấn chút Dior nào của quá khứ nhưng lại rất phù hợp với concept "trường học ma quái" hay "những ngôi nhà của thân thể" mà Dior hướng tới

Không gian ảo mộng của Dior's Haute Couture năm nay

Người mẫu từ trang phục phụ kiện cho đến đôi mắt smokey eye nổi bật, tất cả đều phủ đen huyền bí

Theo giám đốc sáng tạo Maria Grazi Chiuri, cảm hứng của bộ sưu tập bắt nguồn từ chính hơi thở của nền thời trang hiện đại, nơi sự sáng tạo của người nghệ sĩ đồng nhất với vẻ đẹp La Mã cổ xưa. Chính sự hòa hợp đó đã tạo nên khúc giao hưởng đậm chất thập niên 80, mở ra một thời kì mà ở đó quần áo đầu tóc đều không đi theo một quy chuẩn cụ thể. Giống như lời Maria Grazi Chiuri để ngỏ: "Are clothes modern" (quần áo thế nào được gọi là hiện đại?) - Tất cả dùng để để ám chỉ một giai đoạn trong lịch sử thời trang thế giới, một bước phát triển dù rất khác rất liều lĩnh nhưng lại mang đậm tinh thần cầu tiến và đổi mới của Christan Dior

Dior bây giờ cũng điên, cũng dị, cũng tràn đầy cảm hứng chẳng kém cạnh ai

Ngoài ra, không thể phủ nhận cái hay trong cách xử lý trang phục của Dior chính là ở phần chất liệu. Khi đã đi theo một tông màu chủ đạo, đồng nghĩa với việc kĩ thuật may thêu, cách xử lý đường kim mũi chỉ sao cho đẹp, cho độc chính là ưu tiên hàng đầu. Chất liệu vải vóc cũng cần đặc biệt chú ý khi chỉ cần lựa chọn nhầm chất vải, từ lụa sang ren, từ vải may sang dệt hay thêu đã đủ để tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Nói cách khác sự chỉn chu cẩn thận của người thợ quyết định đến 90% bộ trang phục ấy trông ra sao, xuất hiện thế nào so với bản phác họa, demo từ trước

Không thiếu những bộ cánh dù độc lạ nhưng vẫn đậm chất Dior

"Nếu bạn cần bất kì một bộ trang phục nào thật buồn thật dị, hay đơn giản là đang kiếm tìm bộ outfit phù hợp để tham dự đám tang người yêu cũ thì xin chúc mừng Dior Hauture Couture năm nay đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của bạn" Lời khẳng định trên hay chính là câu tóm gọn lại những cái "nhất" của Dior trong năm nay. Về một bộ sưu tập u ám nhất, phá cách nhất và cũng "điên" nhất!