Đối thủ quá đẹp, liệu Á hậu Phương Nga có cơ hội ở Hoa hậu Hòa bình?

(Dân Việt) Á hậu Việt Nam 2018 - Phương Nga đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018.

Người đẹp Bùi Phương Nga giành ngôi vị á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức lộ diện vào ngày 16.9, gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Phương Nga và Á hậu 2 Thúy An. Theo đó, 3 cô gái này sẽ đại diện nước nhà dự thi các đấu trường nhan sắc danh giá thế giới. Trong đó, Tiểu Vy tiếp bước Đỗ Mỹ Linh dự thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Phương Nga theo chân đàn chị Huyền My dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International). Còn Thúy An dự thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) tại Nhật Bản.

Đặc biệt, Á hậu Phương Nga là người có ít thời gian chuẩn bị nhất, với vỏn vẹn khoảng 2 tuần. Dự kiến, Phương Nga sẽ có mặt ở Myanmar từ ngày 5 đến 25.10 để tham dự Miss Grand International 2018. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này là vị trí Top 10 của Á hậu Huyền My.

Bùi Phương Nga được giới thiệu trên fanpage chính thức của cuộc thi là nữ sinh viên 20 tuổi, cao 1m73, đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Á hậu sinh năm 1998 phải đối đầu nhiều gương mặt tiềm năng như đại diện Thái Lan là cô giáo tiếng Anh cao 1m80, hoa hậu 19 tuổi đến từ Cộng hòa Czech, Hoa hậu Costa Rica là nữ luật sư kiêm người mẫu 24 tuổi...

Phương Nga rạng rỡ dù ăn mặc giản dị, kín đáo

Liệu Phương Nga có thể làm nên chuyện ở Miss Grand International 2018 khi bản thân cũng làm một đóa hoa tài sắc? Khán giả tỏ ra tin tưởng Phương Nga khi cô sở hữu gương mặt khả ái, dáng vóc đẹp, có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Người đẹp học chuyên ngành Tài chính Tiên tiến, chuyên ngành giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, Phương Nga cũng từng có kinh nghiệm đi thi sắc đẹp, chụp ảnh mẫu thời trang... Cụ thể, cô giành giải Nhất trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2017 của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh nhan sắc các đối thủ của Á hậu Phương Nga tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế:

1. Đại diện Thái Lan: Người đẹp Namoey Chanaphan, 24 tuổi đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để trở thành Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan 2018 (Miss Grand Thailand).

Namoey Chanaphan sở hữu gương mặt sáng cùng chiều cao ấn tượng 1m80.

Namoey Chanaphan được người hâm mộ nước nhà khen sắc sảo, nhạy bén và thực sự phù hợp để được vinh danh. Cô gần như không vấp phải sự phản đối nào khi đăng quang.

2. Đại diện nước chủ nhà Myanmar: Người đẹp Su Myat Phoo, 23 tuổi, thành thạo tiếng Anh.

3. Đại diện New Zealand: Người đẹp Hayley Robinsonm sở hữu vẻ ngoài hút hồn từ ánh mắt đến làn da.

4. Đại diện Ấn Độ: Người đẹp Meenakshi Chaudhary sinh năm 1997, giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ năm 2018 và đại diện nước nhà dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018.

5. Đại diện Costa Rica là người đẹp Nicole Menayo, 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75

6. Đại diện Malaysia: Người đẹp Debra Jeanne Poh năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m71.

7. Đại diện Ecuador: Người đẹp Blanca Arambulo năm nay 22 tuổi, cao 1m84, sở hữu vóc dáng nóng bỏng.

8. Đại diện Venezuela là người đẹp Guillermina Álvarez Chirinos. Cô năm nay 20 tuổi, sở hữu thân hình cực đẹp với chiều cao 1m79, số đo 88-60-92 (cm).

9. Đại diện Indonesia - Nadia Purwoko sinh năm 1992, là người mẫu có bằng luật sư.

10. Đại diện Mexico - Lezly Viridiana Díaz Pérez năm nay 23 tuổi, đăng quang Miss Grand Mexico 2018.