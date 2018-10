Dù con dâu “vua hàng hiệu” nhưng Tăng Thanh Hà vẫn đi giày bật đế

(Dân Việt) Sở hữu khối tài sản khiến ai cũng phải ghen tỵ khi làm con dâu của gia đình giàu có, nổi tiếng về kinh doanh hàng hiệu nhưng Tăng Thanh Hà vẫn sử dụng đôi giày bật đế.

Tăng Thanh Hà nổi tiếng bởi gu thời trang nhẹ nhàng, đơn giản và tinh tế.

Nổi tiếng là ngọc nữ của showbiz Việt lại sở hữu khối tài sản lớn khi bước chân vào hào môn thế gia nhưng Tăng Thanh Hà vẫn được nhắc đến với biểu tượng của sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần đẳng cấp.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Louis Nguyễn, Hà Tăng rất ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều mạng lại một sự thu hút tuyệt đối cho người đối diện.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ với đôi giày bật đế của người đẹp.

Mới đây, trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng hội bạn thân, Hà Tăng đã gây bất ngờ khi “khoe” bức ảnh chụp với đôi giày bật đế. Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên khi người đẹo giàu có tiếng như Hà Tăng mà vẫn đi đôi giày bật đế? Hay là một style giày nào mới?

Thì ra, trong hành trình leo núi, vượt đèo ở Đà Lạt đã khiến đôi giày của cô không "trụ" được mà bật đế. Nhưng dẫu vậy Hà Tăng vẫn được khen ngợi vì nhan sắc tự nhiên, thần thái sang chảnh. Cô còn gây thích thú khi “không khảo mà xưng” với chú thích bức ảnh: "Look at my shoes" (Nhìn vào giày của tôi đi).

Dòng chú thích dí dỏm của Hà Tăng.

Tiền không thiếu lại là con dâu “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn nhưng cô lại không quá chú trọng hàng hiệu mà luôn đề cao thời trang cũng như những món đồ, phụ kiện giá bình dân. Có những ngày cô ra đường với chiếc áo vài trăm ngàn đồng nhưng vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Dù nổi tiếng giàu có nhưng Hà Tăng có lối sống giản dị, điều dó cũng được thể hiện ở phong cách thời trang của cô.

Không những thế, Hà Tăng còn nổi tiếng là người người chăm tái sử dụng đồ cũ nhất, với cách mix tinh tế những món đồ tưởng chừng như khá đơn điệu nhàm chán lại trở nên bắt mắt vô cùng khi vào tay "ngọc nữ".

Chiếc áo phông đen đơn giản được cô sử dụng rất nhiều lần, mix với các kiểu quần khác nhau.

Hay chiếc áo len blazer này được người đẹp ưu ái "tái" sử dụng.

Hay đôi dép xuồng đế cao giá bình dân này cũng được mỹ nhân trưng diện rất nhiều dịp.