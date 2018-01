Đứng hình vì vòng 1 tuyệt tác của DJ gốc Việt

(Dân Việt) Ai mà ngờ được một cô nàng gốc Việt lại có thể nóng bỏng đến từ centimet thế này?

Năm nay 24 tuổi, Konstantina Gianni là một trong những DJ gốc Việt thành công nhất tại thị trường Mỹ. Ngoài nghề DJ, cô nàng xinh đẹp này còn là một người mẫu có tiếng! Không giống phần lớn các người mẫu gốc Á đang hoạt động tại thị trường nước ngoài, Konstantina Gianni sở hữu chiều cao 1m71 được coi là khá nổi trội. Ngoài chiều cao đạt chuẩn, thân hình của nàng DJ gốc Việt cũng khiến nhiều người ngơ ngẩn mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, người đẹp được trời ban cho cặp tuyết lê cúp D (khoảng 90cm) cực kỳ nóng bỏng! Vòng 1 đẹp mỹ mãn là niềm tự hào và cũng là điểm nổi bật nhất của Konstantina Gianni mỗi khi chụp hình với trang phục sexy. Ý thức được vẻ đẹp nóng bỏng, chân dài 9x cũng không ngại chạy theo phong cách táo bạo, đốt mắt. Để có thể xuất hiện cực nuột nà trong những bức hình thời trang thế này, ngoài vẻ đẹp trời phú, Konstantina còn thừa nhận mình không thể sống thiếu phòng tập. Mỗi ngày, cô tập nhiều bộ môn phối hợp, trong đó phần lớn thời gian là chạy bộ, leo cầu thang, pilates. Squat cũng là động tác yêu thích của DJ gốc Việt. Nhờ squat mà không chỉ vòng 1, vòng 3 của Konstantina cũng rất nảy nở. Mang nét đẹp Á Đông đặc trưng nhưng Konstantina thích phong cách làm đẹp theo kiểu phương Tây.Người đẹp thường makeup theo tông nude vô cùng cá tính và thời thượng. Nếu Konstantina có nổi hứng mà đi bán son giống Kylie Jenner, có lẽ cô nàng cũng không gặp khó khăn gì. Ai mà ngờ được một cô nàng gốc Việt lại có thể nóng bỏng đến từ centimet thế này?

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo