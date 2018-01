Đường cong vạn người mê của cô béo gợi cảm nhất xứ Đài

(Dân Việt) Đường cong đáng ghen tị của Jessica khiến nhiều quý cô không còn lo sợ việc tăng cân nữa.

Jessica - cô người mẫu fitness tại Đài Loan có lẽ là trường hợp hiếm hoi không bị việc tăng cân đánh gục. Thậm chí càng mũm mĩm, cô nàng càng quyến rũ hơn so với khi sở hữu thân hình mảnh mai. Đây là Jessica thời điểm năm 2014 và 2016. So sánh hai tấm hình dễ nhận ra cô đã tăng khá nhiều cả về cân nặng và số lượng cơ bắp nhưng không hề mất đi vẻ nữ tính. Ngược lại, Jessica ngày càng gợi cảm và bỏ túi không ít tiền nhờ thân hình màu mỡ, nở nang như hiện tại. Cô dành mỗi ngày 2-3 tiếng trong phòng gym để tập các bài tập phối hợp giúp cơ thể săn chắc. Các bài tập Jessica thường áp dụng là squat với tạ, boxing... Cô còn kết hợp thêm chạy bộ ngoài trời và bơi lội. Jessica giờ đây tự tin khi mặc bikini hơn hẳn khi sở hữu vóc dáng cò hương cách đây hơn 3 năm. Cùng với tập gym, người đẹp kết hợp việc ăn uống khoa học cũng như bổ sung đồ uống protein giúp tăng cơ bắp nhanh chóng nhưng không bị tăng cân. Thực đơn quen thuộc của Jessica trong ngày thường gồm nhiều rau xanh, hoa quả. Khoai lang, trứng gà, măng tây, hải sản là những thực phẩm người đẹp thường bổ sung để giúp có vóc dáng đẹp cùng làn da mịn màng. Đường cong đáng ghen tị của Jessica khiến nhiều quý cô không còn lo sợ việc tăng cân nữa. Cô cũng mong những người phụ nữ như cô có thể yêu và tự hào về cơ thể mình một cách khoa học nhất. Jessica hiện đang là người mẫu cho các thương hiệu đồ thể thao, thức uống dinh dưỡng. Cô cũng sở hữu hơn 300 ngàn người hâm mộ trên mạng xã hội.

