Gái Thái nhiều người đẹp như mơ nhờ những điều này

(Dân Việt) Ngoài những đường nét trời phú, bản thân phái đẹp Thái Lan cũng rất đầu tư cho việc chăm sóc nhan sắc.

Thái Lan sở hữu nhiều mỹ nhân nổi trội không thua gì các nước trong khu vực

Nhan sắc của phụ nữ Thái Lan xưa nay vốn không thua gì các nước trong khu vực. Thậm chí nhiều mỹ nhân đến từ xứ chùa Vàng như Mai Davika, Chompoo Araya còn được cả triệu mày râu trên thế giới khao khát, đứng cạnh các đại mỹ nhân của cả phương Tây lẫn phương Đông còn “nhỉnh” hơn ở nhiều khoảnh khắc.

Ngoài những đường nét trời phú, bản thân phái đẹp Thái Lan cũng rất đầu tư cho việc chăm sóc nhan sắc. Cùng tìm hiểu những bí quyết gần gũi với người Thái, rẻ tiền nhưng lại vô cùng công hiệu:

1. Dùng quả me để rửa mặt, tẩy da chết

Me là loại quả không xa lạ đối với người Việt, nhưng thường chỉ dùng trong nhà bếp. Tại Thái Lan, me được chị em nghiền thành bột để dùng tẩy da chết, giúp làm mềm và sáng da. Trong quả me chứa axit alpha-hydroxyl (AHAs), có tác dụng làm mờ các vết thâm, đem lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

Ngoài ra, me còn được phụ nữ xứ chùa Vàng trộn cùng mật ong và sữa chua để đắp lên mặt. Sau khoảng 10 phút, hỗn hợp này sẽ nhẹ nhàng lấy đi những tế bào chết, thúc đẩy sự tuần hoàn máu và giúp cho da sạch sâu nhất.

2. Dưỡng toàn thân bằng đu đủ

Phụ nữ Thái cực kỳ ưa chuộng đu đủ trong các món ăn cũng như quy trình làm đẹp. Đu đủ chứa một lượng lớn các enzyme thần kỳ được cho là có tác dụng cải tạo làn da xỉn màu, trả lại vẻ trắng sáng và mềm mịn.

Một trong những cách sử dụng đu đủ đơn giản nhất được nhiều phụ nữ Thái tin dùng là gọt vỏ, lấy phần cơm, thoa lên toàn bộ cơ thể, bao gồm cả phần mặt, mát xa nhẹ nhàng và tắm lại với nước sạch.

3. Xông mặt bằng nước sả

Phụ nữ xứ chùa Vàng thường dùng vài nhánh sả thái nhỏ, đun sôi với nước trong khoảng 30 phút rồi dùng chính loại nước này xông mặt. Mỗi lần xông không quá một phút để tránh làm phỏng da. Lặp lại quy trình xông khoảng 3 lần, da bạn sẽ không khác nào được “tắm hơi”, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, sảng khoái. Hơi nước giúp các lỗ chân lông giãn nở, làm sạch bụi bẩn và dầu thừa trong khi tinh chất từ sả hấp thụ vào da, nuôi dưỡng da từ bên trong.

4. Dưỡng ẩm bằng dầu dừa

Dầu dừa có lẽ là nguyên liệu làm đẹp phổ biến nhất tại Thái Lan. Nó không đắt đỏ nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc dưỡng ẩm và quan trọng nhất là hoàn toàn lành tính. Dầu dừa thường được các quý cô tại đây thoa trực tiếp lên mặt, đặt biệt là vùng mắt nhạy cảm hoặc thoa lên các vùng cơ thể thô ráp và mát xa trước khi tắm để có được làn da ẩm mịn nhất.

5. Đắp mặt nạ bằng nghệ

Phụ nữ Thái thường dùng bột nghệ trộn đều với nước, đắp lên mặt và để hỗn hợp nằm trên da trong từ 3-5 phút, sau đó rửa sạch. Cách làm này không chỉ làm trắng da một cách tự nhiên mà còn như một công thức trị mụn vô cùng hiệu quả được nhiều bạn trẻ tại Thái áp dụng.