Gần 40, chị gái Kim siêu vòng 3 vẫn đẹp nuột nà nhờ uống thứ này

(Dân Việt) Mới đây, báo chí đã phát hiện ra bí quyết trẻ đẹp của mỹ nhân 3 con.

Là chị cả trong đại gia đình Kardashian, Kourtney Kardashian không hề thua kém cô Kim siêu vòng 3 về khoản danh tiếng. Năm nay đã gần 40 tuổi song điều đáng ngạc nhiên là chị gái Kim vẫn giữ được thân hình gọn gàng, cân đối. Dù chỉ cao có 1m52 nhưng tỷ lệ 3 vòng của người đẹp vẫn khiến người ta ngưỡng mộ. Mới đây, báo chí đã phát hiện ra bí quyết trẻ đẹp của mỹ nhân 3 con. Kourtney Kardashian thừa nhận bên cạnh chế độ ăn kiêng khắt khe, cô uống thêm giấm táo để giữ làm đẹp da và dáng. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, ngôi sao truyền hình thực tế 38 tuổi sẽ uống bổ sung đồ uống có chứa collagen khi dạ dày còn rỗng. Khoảng 20 phút sau, cô uống thêm một thìa canh giấm táo hữu cơ pha với một ly nước lọc. Trước bữa ăn tối, Kourtney Kardashian lại dùng thêm một thìa canh giấm táo nữa. Ngoài giấm táo và collagen, chị của Kim còn thường xuyên ăn chay. Cô cũng tập thể dục lên tới 5-6 ngày/tuần với các bài tập nặng vì ở tuổi của cô, giữ cho da và cơ không chảy xệ là một điều không đơn giản. Các thực phẩm mà Kourtney Kardashian tin là tốt cho cơ thể gồm có yến mạch, cá hồi, măng tây, khoai lang... Cô thường tự nấu ăn để đảm bảo dinh dưỡng cũng như kiểm soát được những thực phẩm, gia vị được nạp vào cơ thể. Sở hữu 3 vòng lần lượt 86-61-91,5 (cm), hạn chế duy nhất của Kourtney Kardashian chỉ là chiều cao. May mắn thay, cô có gương mặt ưa nhìn và gu thời trang cực ổn, được đánh giá không thua kém gì các cô em gái nổi tiếng.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo