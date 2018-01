Gần 50 mà da đẹp dáng thon, bảo sao vợ ngài “007” được chồng chiều

(Dân Việt) Chả trách vì sao cô luôn được “James Bond” của đời mình hết lòng yêu chiều.

Đã gần 50 tuổi nhưng nữ diễn viên Rachel Weisz vẫn bảo toàn được sắc vóc không thua gì các người đẹp kém mình tới cả giáp! Cô là vợ của nam tài tử Daniel Craig - người nổi tiếng với loạt phim Điệp viên 007. Vẻ nam tính, phong độ của Daniel Craig thì không ai còn phải bàn cãi, song khi sánh đôi bên vợ Rachel Weisz chỉ kém mình 2 tuổi, ngài 007 được cho là già dặn hơn hẳn! Rachel Weisz trông chỉ như mới ngoài 30 nhờ vóc dáng gọn gàng cùng làn da mướt mát. Vòng eo nhỏ xíu của nữ diễn viên đã gần 50 cũng khiến người ta kinh ngạc mỗi khi cô diện những thiết kế nhấn vào vòng 2! Bí quyết của bà xã Daniel Craig nằm ở việc tới phòng gym 6 ngày/tuần, mỗi ngày tập 90 phút với huấn luyện viên riêng. 90 phút tập của Rachel Weisz gồm 1 giờ tập với tạ, thường là tập cho phần thân dưới và 30 phút dành cho các môn võ thuật. Yoga cũng là bí quyết giúp vợ của James Bond giữ được vóc dáng gọn gàng dù đã 47 tuổi và trải qua sinh nở. Ngoài tập luyện, người đẹp của Xác ước Ai Cập cũng rất tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học. Cô chia nhỏ bữa ăn để cơ thể không tích mỡ và ăn một ngày 5 bữa. Về việc dưỡng da, Rachel Weisz không quá cầu kỳ nhưng áp dụng những bước dưỡng cơ bản nhất để hạn chế lão hóa. Mỗi sáng, nữ diễn viên thường dùng kem dưỡng ẩm có SPF 15 rồi sau đó mới trang điểm. Cô cũng không bao giờ bước ra ngoài mà không có một chiếc mũ vành rộng trên đầu vì hiểu rằng, chính ánh nắng mặt trời là thủ phạm hàng đầu gây lão hóa. Với chừng ấy bí quyết, Rachel Weisz vẫn vô cùng trẻ đẹp dù đã ở tuổi mà mọi chị em đều sợ soi gương, sợ đếm tuổi tác mỗi khi sinh nhật đến. Chả trách vì sao cô luôn được “James Bond” của đời mình hết lòng yêu chiều.

