Giữa tin ly hôn Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đẹp như nữ thần nhờ phẫu thuật

(Dân Việt) Đa phần mọi người đều dành lời khen ngợi cho diện mạo mới của Lưu Hương Giang.

Ca sỹ Lưu Hương Giang tái xuất sau hơn 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ.

Việc các nghệ sỹ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc không còn là quá xa lạ và trên thực tế là chuyện cần được tôn trọng, hoan nghênh. Vì đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Chính vì thế trong thời gian vừa qua, nhiều nghệ sỹ đã thẳng thắn công khai chuyện can thiệp dao kéo để có sắc vóc tự tin hơn. Quế Vân, Việt Anh, Lương Bằng Quang, Akira Phan…

Mới đây nhất, Lưu Hương Giang đã công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ sau khoảng thời gian dài tham gia nghệ thuật. Khao khát được thay đổi diện mạo luôn ấp ủ trong cô bởi cô cảm thấy không tự tin với ngoại hình của mình. Đặc biệt, bà xã Hồ Hoài Anh chia sẻ, chỉ vì tự ti răng không đẹp nên suốt từ những năm cấp 2 đến hiện tại cô vẫn không dám nở nụ cười rạng rỡ. Kể cả sau khi đã chỉnh răng, mặc cảm nụ cười xấu vẫn ám ảnh cô, khiến cô luôn gượng gạo. Và cô đã giấu chồng và gia đình, sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô quyết định làm răng sửa mũi và bơm mỡ tự thân để hoàn thiện hơn.

Lưu Hương Giang khiến ông xã sốc vì trốn sang Hàn Quốc trùng tu nhan sắc.

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Lưu Hương Giang cũng không hề đơn giản. Cô cũng chia sẻ cô đã giấu nhẹm chuyện mình sang Hàn để can thiệp dao kéo. Lúc trở về, ông xã Hồ Hoài Anh đã không nói chuyện với cô trong 1 tuần. Trước đó anh đã từng dọa vợ: "Nếu em phẫu thuật thẩm mỹ anh sẽ không nhìn mặt em nữa" để ngăn Lưu Hương Giang can thiệp "dao kéo". Nhưng cuối cùng, với khao khát thôi thúc, nữ ca sỹ vẫn quyết định sang Hàn để can thiệp thẩm mỹ. Và điều bất ngờ hơn, mới đây, thông tin về việc cặp đôi này ly hôn đã khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Bởi cách đây ít ngày, trên trang cá nhân của mình Lưu Hương Giang còn đăng tải khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Nhiều người tự hỏi, phải chăng việc Lưu Hương Giang tự ý sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến cho "giọt nước tràn ly?".

Vì giấu nhẹm chuyện sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ nên cô bị ông xã giận suốt 1 tuần và mẹ ruột khóc liên tục 3 ngày vì sốc. Đến nay nhan sắc của Lưu Hương Giang đã có sự cải thiện rõ nét.

Nhìn loạt ảnh mới nhất của Lưu Hương Giang, khó ai nghĩ cô đã là bà mẹ hai con và đang ở tuổi 36. Mọi người đều dành lời khen cho diện mạo mới của Hương Giang.

Bà xã Hồ Hoài Anh bộ váy tông hồng nude, tóc buông xõa nhẹ nhàng, make up "sương sương" giúp cô trông như một nữ thần.

Nữ ca sỹ cũng thẳng thắn cho rằng cô chưa bao giờ hối hận về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Bởi vì khi đẹp lên, thì bản thân cô tự tin, làm mọi điều dễ dàng hơn, cơ hội và thành công cũng dễ đến với mình.

"Một người phụ nữ muốn làm cho mình đẹp hơn là chuyện bình thường. Người ta làm đẹp không phải chỉ để cho đàn ông ngắm mà còn là sửa chữa khuyết điểm, xóa đi sự tự ti và thỏa mãn nhu cầu cá nhân", Lưu Hương Giang chia sẻ quan điểm.