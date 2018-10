Hình xăm chỗ nhạy cảm của ca sĩ hủy show gây phẫn nộ ở Việt Nam

(Dân Việt) Ariana Grande từng khiến nhiều fan Việt thất vọng khi hủy show trong nháy mắt. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài cá tính với nhiều hình xăm mang ý nghĩa đặc biệt.

Cô ca sĩ đang được nhắc đến ở đây chính là Ariana Grande - người từng hủy show diễn ở Việt Nam khiến bao fan thất vọng. Chưa hết, cô nàng còn vừa gây sốc khi tuyên bố hủy hôn với Pete Davidson sau 4 tháng đính ước. Vốn là người thích xăm hình, ngoài những hình xăm chỗ hiểm hóc, ở phần da nhạy cảm, Ariana Grande cũng xăm hình đôi với Pete. Tuy nhiên giờ phút này, có lẽ cô nàng sẽ muốn xóa bỏ nó.

Mỗi hình xăm trên người Grande lại mang một ý nghĩa khác biệt. Hãy cùng khám phá chúng theo hình dưới đây:

Đây là hình xăm đôi của Ariana và vị hôn phu Pete. Biểu tượng này là viết tắt của dòng chữ Honest to god, knock me out (Tạm dịch: Thành thật với chúa, hạ gục tôi).

Cô xăm dòng số 8418 trên chân, giống hệt hình xăm trên tay của Pete. Đây là số hiệu trên áo người bố quá cố của Pete, một lính cứu hỏa đã hy sinh trong sự kiện 11.9.2001.

Hình xăm này có kiểu dáng khá giống với hình Mile Tenderess trên cổ Ariana Grande. Cô giải thích rằng Bellissima có nghĩa là xinh đẹp trong tiếng Ý.

Nhiều người nghĩ rằng hình xăm chữ A đại diện cho tên của cô nàng, tuy nhiên biểu tượng này thực ra tượng trưng cho người bạn thân lâu năm của nữ ca sĩ, Alexa Luria. Trong khi đó hình trái tim trên chân là nói về album mới ra mắt của cô.

Dòng chữ Honeymoon nói về tour diễn cùng tên của giọng ca Side By Side. Còn hình xăm trên ngón nhẫn là tên 1 vị thánh trong tiếng Do Thái. Biểu tượng này mang ý nghĩa bảo vệ cô khỏi ánh mắt của quỷ dữ và những cơn ác mộng cũng như giúp con người tái sinh.

Năm 2014, Ariana Grande xăm hình thứ 2 trên cơ thể sau hình trái tim trên chân. Nó lấy cảm hứng từ một lời thoại của nhân vật Holly Golightly trong bộ phim Breakfast at Tiffany’s. Trong tiếng Pháp Mille Tendresse có nghĩa là sự dịu dàng.

Biểu tượng nữ giới trên ngón tay Grande ý chỉ cô là một người đấu tranh cho nữ quyền.

Hình xăm con ong này nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom tại concert của cô ở Manchester Arena. Bumblebee - Ong thợ là biểu tượng của thành phố Manchester. Còn hình xăm mặt trăng có liên quan tới ca khúc Moonlight trong album Dangerous Woman của cô nàng.

Baby Doll là biệt danh mà người bà 92 tuổi của Ariana dành cho cô cháu gái.

Đây là hình xăm đám mây trên ngón tay Grande. Cô là một fan bự của hơi nước ngưng tụ. Dòng nước hoa mà cô tung ra thị trường cũng mang tên Cloud.

Hình xăm ở đầu gối này thể hiện sự chơi chữ độc đáo tên cô bạn Courtney của Ariana Grande khi xăm chữ Court lên “knee” (đầu gối), đọc liền ra sẽ giống tên Courtney.