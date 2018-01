Huyền My biết gì về thời trang mà thiết kế áo dài?

(Dân Việt) Mới đây Á hậu Huyền My đã cho ra mắt một bộ sưu tập thời trang về áo dài khiến bao người hâm mộ phải sửng sốt.

Á hậu Huyền My

Áo dài luôn là trang phục truyền thống được người phụ nữ Việt chọn mặc trong những dịp quan trọng và trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Nắm bắt được cơ hội này, Huyền My đã kết hợp cùng với NTK trẻ gốc Đà Nẵng là Đặng Thùy Dương để cho ra những mẫu áo dài đẹp nhất dịp lễ Tết.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Huyền My mượn danh tiếng của chính mình để làm kinh doanh về thời trang và nói cô không có kiến thức gì về lĩnh vực này. Vì vậy khi liên hệ, NTK Thùy Dương thẳng thắn chia sẻ: "Huyền My là một người có gu thẩm mỹ rất tốt lại từng có kinh nghiệm học về thiết kế thời trang trong một khóa học ngắn hạn nên bộ sưu tập áo dài lần này có sự đóng góp quan trọng của cô ấy. Nhẽ ra chúng tôi đã giới thiệu tới giới mộ điệu từ sớm nhưng vì bận lịch thi sắc đẹp của My mà thời gian này mới tung ra".

Huyền My tự chụp mẫu cho những trang phục áo dài được cách tân hiện đại

Trong khi đó, Huyền My có chia sẻ rằng, cô mong muốn được thiết kế những sản phẩm dành cho mẹ, bạn bè hay những người hâm mộ của cô, nên chọn Tết là dịp để tri ân cũng như thể hiện một chút tài năng của chính Huyền My.

Huyền My nói thêm: "My đã sử dụng những chất liệt như cotton, lụa, ren hay nhung để tạo nên những trang phục áo dài cách tân. Những màu sắc như đỏ, xanh lá, xanh coban hoặc tông màu paster đem đến nhiều sự lựa chọn cho các tín đồ yêu thích thời trang".

Được học đào tạo về thiết kế với khóa học ngắn đã giúp Huyền My tự tin cho ra bộ sưu tập của riêng mình