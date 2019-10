Huyền My sửa soạn phục sức lộng lẫy, chuẩn bị làm first face

(Dân Việt) Nhiều chân dài nổi tiếng sẽ góp mặt trong show diễn của NTK Hà Duy.

Xuất hiện trên thảm đỏ show I’m Going vào ngày 12/10 sắp tới là những Hoa hậu, Á hậu, diễn viên thân thiết với NTK Hà Duy như: Hoa hậu Mai Phương Thuý, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Thu Thuỷ, Á hậu Hoàng Anh, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh, Hoa hậu Áo dài Phí Thuỳ Linh, diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga, Bảo Thanh, Diệu Hương, Lương Thanh, Kim Oanh, Đỗ Quỳnh Hoa, người mẫu Hồng Quế, MC Phương Mai, MC Phí Linh…

Dàn khách mời đều chọn những thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè 2020 để ủng hộ cho show diễn cá nhân của "NTK của các diva nhạc Việt".

Huyền My sẽ lựa chọn một thiết kế mang màu sắc trung tính trên thảm đỏ?

Ở mỗi bộ sưu tập, Hà Duy ‘chọn mặt gửi vàng’ cho một số người đẹp đảm nhận vị trí quan trọng, trong đó á hậu Huyền My sẽ là gương mặt mở màn.

“Tôi gặp Huyền My từ lúc My 14-15 tuổi, mới chập chững bước vào nghề người mẫu. My thường được mẹ đưa đón trong mỗi lần đi diễn nên luôn đến đúng giờ, ngoan ngoãn chào hỏi với người trong nghề. My cũng diễn cho tôi rất nhiều show trước khi đăng quang Á hậu Việt Nam. Là người chứng kiến sự trưởng thành của Huyền My trong nhiều năm qua, tôi vui và nể phục vì những cố gắng của My đã có được thành quả lớn. Nhan sắc của My ngày càng chín muồi, thanh lịch, chứ không còn là cô bé ngây thơ, nhí nhảnh ngày nào. Và đó là lý do tôi chọn My mở màn cho show I’m Going”, NTK chia sẻ cảm nhận về Huyền My.

Hoa hậu Thu Thủy cũng sẽ xuất hiện trong show diễn.

"Hoa hậu nhiều chữ" chọn một thiết kế lộng lẫy lấp lánh ánh kim để diện trên thảm đỏ?

Cựu quán quân Next Top Mai Giang.

Ngoài dàn khách mời nổi tiếng, NTK Hà Duy cũng bật mí một số model béo sẽ xuất hiện trên sàn diễn chiều 12/10. Đáng chú ý là sự tái xuất của cựu người mẫu Thu Thuỷ, top 3 Next Top Model 2010 (mùa Next Top đầu tiên). Không giống như Trang Khiếu, Tuyết Lan, sau khi rời Next Top Model, Thu Thuỷ không tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu mà lập gia đình. Hiện tại cô đã là bà mẹ của hai nhóc tỳ xinh xắn.

Nữ diễn viên Lương Thanh - nàng "tiểu tam" đang hot trên màn ảnh, cũng được NTK chọn cho trang phục hợp với vẻ ngoài giản dị của cô.