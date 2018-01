Huyền My vất vả che chắn vì váy xẻ cao bất tận

(Dân Việt) Ngắm 2 chiếc váy táo bạo gần đây của Á hậu Huyền My.

Huyền My gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện

Trở về từ sau Hoa Hậu Hòa Bình Thế giới 2017, Á hậu Huyền My ngày càng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện và đại sứ thương hiệu. Người đẹp chia sẻ, năm 2017 là một năm khá may mắn với cô. Á hậu thấy hài lòng vì đã thể hiện được hết khả năng khi đại diện Việt nam dự thi quốc tế. Ngoài ra, Huyền My cũng đã hoàn thành bộ phim đầu tay tại Myanmar. Đây là một cột mốc đáng nhớ đối với người đẹp. Năm tới, cô dự định sẽ thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Trước mắt, người đẹp tham gia lĩnh vực thời trang, dự kiến cho ra một bộ sưu tập về áo dài.

Là người đẹp có phong cách ổn định, gợi cảm nhưng đầy tinh tế, Á hậu Huyền My mới đây lại tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện quá nổi bật tại 2 sự kiện. Cô lựa chọn chiếc đầm màu vàng thướt tha, cắt khoét táo bạo và chiếc đầm màu bạc xẻ cao bất tận. Cả 2 thiết kế này đều giúp tôn lên vẻ đẹp hút hồn của á hậu.

Ở sự kiện, Huyền My xuất hiện đầy gợi cảm với bộ đầm màu bạc lệch vai

Chiếc đầm còn xẻ cao bất tận, vô cùng táo bạo

Hình ảnh xinh đẹp của Huyền My trong một sự kiện khác

Chiếc đầm cắt khoét vòng 1 táo bạo nhưng đầy tinh tế, có chừng mực

Kết hợp cùng tông trang điểm nhẹ nhàng, Huyền My xuất hiện như "nữ thần" tại sự kiện