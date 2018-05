Kenny Sang bất ngờ nộp đơn thi The Face 2018

(Dân Việt) The Face Vietnam năm nay dường như là một cuộc hội ngộ của thí sinh đủ các ngành nghề trong showbiz.

Thu hút sự chú ý bởi 3 vị huấn luyện viên và những màn đấu khẩu “đặc sản”, The Face Vietnam 2018 vừa mới bật mí gương mặt đầu tiên trong bộ 3 quyền lực của chương trình đó chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Trong khi công 2 vị trí HLV còn lại chưa được tiết lộ thì trên fanpage của The Face Vietnam 2018 liên tục tiết lộ những thí sinh nộp hồ sơ dự thi năm nay. Bất ngờ nhất ở The Face Vietnam 2018 có rất nhiều thí sinh từng được công chúng biết tới cũng ghi danh.

Việc thay đổi format chương trình có thêm những thí sinh nam là nét độc đáo của The Face Vietnam năm nay. Trước đó mới có Thái Lan thực hiện format này.

Kenny Sang

Trong số những hồ sơ gửi về cho ban tổ chức The Face Vietnam 2018, ấn tượng nhất có thể kể đến chính là Kenny Sang. Từ một hiện tượng "thảm họa mạng xã hội", Kenny Sang bỗng sớm nổi chóng chìm.

Clip dự thi của Kenny Sang.

Mới đây, clip dự thi của Kenny Sang được đăng tải trên fanpage của chương trình khiến nhiều người cảm thấy vô cùng “mông lung”. Vẫn phong cách nói chuyện mua vui, Kenny Sang còn thể hiện khả năng catwalk của mình. Nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu nhưng bên cạnh đó cũng có người trông chờ sự xuất hiện của anh chàng này tại The Face 2018.

NTK Trương Thanh Long

Trương Thanh Long sinh năm 1983, đã là cái tên quen thuộc trong ngành thời trang với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế. Anh từng đoạt giải Nhà tạo mẫu xuất sắc trong cuộc thi Vietnam Grand Prix năm 2002. Trương Thanh Long cũng là nhà thiết kế được nhiều tạp chí thời trang danh tiếng yêu thích. Anh cũng từng thử sức mình với việc diễn xuất.

Tính cho đến hiện tại, Trương Thanh Long là người lớn tuổi nhất nộp hồ sơ dự thi. Sự xuất hiện của NTK khiến cho không ít người phải bất ngờ.

Kiko Chan

Đây là người đẹp từng vướng vào lùm xùm tình cảm với Kim Lý năm ngoái. Năm nay cô bất ngờ đăng ký dự thi The Face. Bạo miệng trong phát ngôn và đời tư đầy thị phi, liệu Kiko có chỉ dừng lại với vai trò gia vị vòng loại cho cuộc thi The Face 2018?

Với gương mặt high fashion, liệu Kiko Chan có thích hợp trở thành một gương mặt thương hiệu?

Lê Bửu Đa

Xuất thân là một diễn viên kịch nói, Lê Bửu Đa không những gây ấn tượng cho công chúng bởi vẻ hài hước duyên dáng mà còn bởi ngoại hình đầy cuốn hút. Việc anh đăng ký tham gia The Face Vietnam 2018 một phần muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác.

Lê Bửu Đa có một ngoại hình không thua kém người mẫu.