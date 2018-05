Khánh My: "Tôi không ngủ với đại gia để đổi đồ hiệu"

(Dân Việt) "Tôi không dám nhận mình là nữ hoàng đồ hiệu, tôi nhận mình là người am hiểu về đồ hiệu." - Người mẫu Khánh My chia sẻ.

Khánh My - cái tên nhận được sự chú ý nhiều trong thời gian qua khi được Trường Giang "thả thính"

Cái tên Khánh My được công chúng nhắc tới nhiều hơn gần đây khi cô tiết lộ mình từng bị danh hài Trường Giang tán tỉnh

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Khánh My trong bộ phim Mỹ nhân Sài Thành đang được công chiếu trên VTV cúng tạo nên sức hút không kém. Sự cộng hưởng của 2 sự kiện này đã đưa tên Khánh My trở thành từ khóa, chiếm trọn spotlight trên các trang - kênh thông tin. Tuy nhiên, tạm gác câu chuyện tình cảm liên quan tới Khánh My và Trường Giang để lắng nghe những chia sẻ của người đẹp về thời trang và đồ hiệu.

Đi sự kiện không bao giờ mặc đồ vài trăm triệu

- Từng thẳng thắn tuyên bố không đủ tiền mua đồ hiệu nên Khánh My đặt may giống lại từ NTK Việt nhiều năm trước. Hiện tại, Khánh My đã có đủ tiền mua bất kỳ món đồ mình yêu thích chưa?

- Thực chất, thiết kế đó từng được tôi và anh Lê Thanh Hòa bàn bạc kỹ lưỡng, đưa ra phom dáng cuối cùng cho chiếc váy. Bên cạnh đó, tôi khẳng định dù thời điểm đó hay bây giờ hoặc sau này có giàu tới đâu, tôi cũng không bao giờ bỏ vài trăm triệu để mua một thiết kế đi sự kiện trong thời gian ngắn. Trừ khi, tôi đi dự thảm đỏ nước ngoài thì sẽ cố gắng đầu tư một lần, trường hợp duy nhất. Nếu cho chọn lại, tôi vẫn làm như thế.

Còn chuyện đạo nhái, thời trang có bấy nhiêu kiểu cứ trộn đi trộn lại, có thể là trùng ý tưởng có thể là copy. Copy một chút xíu cũng chẳng sao, mà nếu copy thì cả thế giới này copy nhau.

- Nhưng bản thân Khánh My là một nghệ sĩ, việc mặc đồ đạo nhái sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh bản thân?

- Thực ra đạo nhái 100% là không tốt. Tôi không cho phép mình làm quá nhiều lần. Nhưng thiết kế quá đẹp mà mình muốn mặc nó nên mới đặt thiết kế lại.

Khánh My tự nhận mình là một người am hiểu về đồ hiệu

Chân dài nhận đồ hiệu của đại gia không sai

- Khánh My từng được đại gia hay người yêu tặng đồ hiệu?

- Có chứ nhưng rất ít, đa số những món đồ hiệu của tôi do tôi tự mua. Còn việc đại gia tặng đồ hiệu cho chân dài là chuyện hiển nhiên. Ngoài đời cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp quen bồ (người yêu) giàu có, được họ tặng đồ hiệu, chẳng qua chúng tôi là nghệ sĩ nên bị để ý.

Tất cả các phụ nữ trên thế giới này, ai nói không thích có bồ giàu là nói dối hết. Có chăng là mình chưa gặp được người đàn ông vừa yêu mình lại vừa có tài chính. Khi mà những người không có quá nhiều tiền họ sẽ trân trọng tình cảm của mình hơn và mình cảm thấy mình không phải đánh đổi, không phải ngủ với người ta.

-Thế còn tin đồn bạn đánh đổi ái tình lấy tiền để sắm đồ hiệu thì sao?

- Có người nghĩ rằng "ô tuổi thanh xuân của mình ngắn lắm, mình sẽ không chọn người mình yêu mà mình sẽ chọn người yêu mình". Tôi thì không vậy. Tôi không đánh đổi để đi cùng với một người đại gia quá lớn tuổi, lấy tiền hay đồ hiệu, đánh đổi thanh xuân.

Tôi quan điểm "không phải người già mới chết", nên tôi trân trọng từng giây phút. Vậy nên, bạn trai của tôi toàn những người bình thường, chẳng có ai đại gia, toàn mọi người tự đồn.

Hàng hiệu tạo nên đẳng cấp

- Ở tuổi 27, Khánh My có rất nhiều hàng hiệu và nhiều người nói bạn là "nữ hoàng đồ hiệu" showbiz?

- Tôi dùng những món đồ hàng hiệu cần thiết chứ không lãng phí mua quá nhiều. Bởi ngoài hoạt động giải trí tôi còn kinh doanh. Những món đồ hiệu tôi dùng rất cần thiết, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng... ít nhiều thể hiện được phong thái, bộ mặt bề ngoài của người kinh doanh. Khi chưa tiếp xúc với mình thì vẻ bề ngoài sẽ là yếu tố đánh giá trước tiên, sẽ là "chọn mặt gửi vàng" cho dự án hợp tác đó. Tuy nhiên, nếu bạn có dát vàng, dát kim cương mà không làm được việc, không uy tín thì bạn sẽ bị đào thải.

Tôi không coi chuyện dùng đồ hiệu hơn thua, được mất, bởi nó làm mình đẹp thì sẽ tạo nên nhiều giá trị bền vững khác. Tôi cũng không nghĩ việc bỏ ra số tiền vài trăm triệu để mua đồ hiệu là lãng phí, bởi nó còn phụ thuộc vào số tiền mình kiếm được.

Trong làng giải trí có rất nhiều người đẹp chơi đồ hiệu, tôi không dám nhận mình là nữ hoàng đồ hiệu, tôi nhận mình là người am hiểu về đồ hiệu. Đẹp và hợp với bản thân là tiêu chí dùng đồ của tôi, trên người tôi không phải lúc nào cũng dát đồ hiệu từ đầu tới chân.

- Có con số ước chừng nào để bạn chi ra mua đồ hiệu mỗi tháng không?

- Tôi thích là mua, không có tính toán chi ly nhưng tôi rất tiết kiệm, mua những thứ mình thích nhưng thực sự phù hợp. Tôi nghĩ xa và dài, tự đặt ra câu hỏi mình sẽ kiếm tiền được bao lâu nữa. Nếu bây giờ mình xài quá phung phí thì tương lai sẽ như nào? Mình còn cuộc sống sau này, còn phải lo cho gia đình, giúp nhiều người... đâu thể ích kỷ sống riêng cho bản thân mình được.

Hai năm trước, tôi mua đồ hiệu cực nhiều. Còn bây giờ, chỉ có hàng nào mới ra vì thích quá mới mua bởi tiền còn để làm cho những việc khác. Giống như việc mỗi năm bạn sẽ lớn hơn một chút, 2 năm trước tôi thấy một chiếc siêu xe sẽ mua liền nhưng hiện tại thì khác, phải tính toán và thậm chí số tiền đó còn sinh lời nhiều hơn.

- Số lượng đồ hiệu mà Khánh My có tính tới thời điểm hiện tại?

- Túi xách thì khoảng 100 chiếc, giày dép thì khoảng vài trăm đôi, tôi không nhớ rõ lắm.

- Bạn có nói việc thanh lý đồ hiệu sẽ lỗ vốn, bạn từng làm điều đó?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc thanh lý đồ hiệu, tôi chỉ bán lại nó. Số tiền bán được sẽ quyên góp cho từ thiện.

Khánh My dùng đồ hiệu để từ thiện

Ảnh: Windy