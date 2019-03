Kho đồ hiệu của Mr Đàm xếp chồng xếp lớp, mua mà quên mặc

(Dân Việt) Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những tiết lộ nho nhỏ về phong cách thời trang cũng như chia sẻ quan điểm về mặc đẹp.

"Ông hoàng mặc đẹp" Đàm Vĩnh Hưng

- Trước đây, nhắc tới anh người hâm mộ nghĩ ngay tới danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt” nhưng có lẽ bây giờ phải gọi thêm “Ông hoàng đồ hiệu”?

- Tôi thích danh xưng “Ông hoàng mặc đẹp”, đồ hiệu giờ rất nhiều, quan trọng là biết chọn đúng cái đẹp, phù hợp, phong cách với mình.

- Anh từng chia sẻ nhiều hình ảnh, thông tin về kho đồ hàng hiệu nhiều không đếm xuể, có khi nào anh mua rồi quên không dùng?

- Tôi mua rất nhiều quần áo, xếp lớp chồng chồng, lớp quần áo này chồng lên lớp khác và nhiều đến mức quên là mình mua lúc nào và quên không mặc đến luôn. Riêng vest, tính ước chừng, tôi có mấy trăm bộ, may liên tục. Nhiều bộ may chưa mặc mà thấy lỗi mốt thì tôi đem cho.

Gu thời trang thay đổi theo thời thế của Đàm Vĩnh Hưng khiến fan thích thú.

Ạnh biết cách trẻ trung hơn nhờ chọn thời trang tinh tế, phù hợp.

Thời điểm cuối năm, tôi thường dọn dẹp lại tủ đồ: bỏ đồ cũ mua đồ mới. Có những trang phục ít mặc, tôi soạn ra cho học trò, người thân. Nhiều người nói bán lại bớt đi, nhưng tôi thấy hơi kỳ nên cứ soạn ra cho và tặng lại thôi. Tôi chỉ bán lại vali và túi xách.

Thật ra, tôi chọn trang phục không phải toàn là hiệu đắt tiền, có những hiệu bình dân, thương hiệu trong nước. Tôi vẫn hay mặc và mặc đồ của NTK Việt. Trang phục vest của tôi 70% may, 30% mua, còn các thương hiệu hay mặc là Dolce&Gabbana, Versace, Dsquared. Tôi có 1 người thợ may riêng, may rất khéo, có rất nhiều nhân vật là quan chức, nghệ sĩ, đại gia,…hỏi tôi về cách liên hệ với người thợ này bởi vì may quá đẹp, rất chi tiết và kỹ.

- Như nhiều người coi shopping là cách để giải khuây khi bị áp lực công việc, buồn phiền… còn anh thì sao?

- Tôi bị bệnh thích mua sắm, shopping giúp tôi giết thời gian, làm tôi vui. Qua nước ngoài chỉ cần thả tôi ở shopping mall và đến chiều đón về là được, mua sắm quên ăn uống.

- Anh hãy miêu tả 1 chút về phong cách thời trang của bản thân để người hâm mộ hiểu rõ hơn về anh?

- Đã gọi là thời trang thì phải theo thời. Tôi cũng thay đổi phong cách theo thời đại, theo trend (xu hướng). Mình đoán được xu thế thì mình sẽ mặc theo. Tôi thích mặc ấn tượng và cái đẹp vô chừng lắm, có người thấy đẹp và ngược lại. Riêng bản thân tôi tự hào vì mình biết lựa chọn. Gu của tôi là ton sur ton, áo quần, túi xách, phụ kiện mix match tinh tế từng chi tiết.

Đàm Vĩnh Hưng khoe phòng đồ hiệu "lớn nhất thế giới" - theo lời bình luận người hâm mộ.

Ngay cả thời trang đời thường cũng được anh đầu tư, lên đồ cực ngầu.

- Nếu lướt qua album hình của anh trên trang cá nhân, phần lớn trang phục anh chọn khi lên sân khấu đều rất sặc sỡ, anh nói rõ hơn về điều này?

- Người nghệ sĩ lên sân khấu cần rực rỡ, sặc sỡ thu hút đám đông. Những trang phục của Versace tôi rất thích vì rất bắt mắt và hợp xu thế thế giới. Ngoài ra, nếu không mặc trang phục sặc sỡ, tôi sẽ diện nguyên cây màu trắng.

- So với nhiều nghệ sĩ khác tầm tuổi anh thậm chí trẻ hơn anh đã gắn liền với hình ảnh của một quý ông lịch lãm với vest, nhưng anh dùng áo quần để “hồi teen” với phong cách có lẽ chỉ những cậu trai ngoài 20. Anh chia sẻ cụ thể hơn về điều này, tại sao anh có quyết định như thế?

- Cứ nhìn Madonna (ca sĩ, diễn viên người Mỹ - 60 tuổi), có ai thấy cô ấy già không? Vì cô luôn đi với tình nhân trẻ. Còn Celine Dion (ca sĩ Canada - 50 tuổi), lúc trước cô ấy trông già vì bên cạnh là ông chồng lớn tuổi. Cách mình trang bị cho bản thân những gì trẻ trung, đúng xu hướng thì mình sẽ trẻ trung ra từ vẻ ngoài đến tư duy.

- Cảm ơn anh với những chia sẻ!