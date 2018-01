Khó thoát kiếp mặc xấu nếu không mạnh tay vứt 4 món này

(Dân Việt) Muốn mặc đẹp thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát!

Đồ cũ không chỉ chật tủ mà còn khiến bạn giảm phong độ mặc đẹp

Mặc xấu hay mặc đẹp đôi khi không nằm ở những bí quyết to tát, mà chỉ cần mạnh dạn loại bỏ những món đồ cũ, tích cực tiếp nhận những xu hướng mới mẻ.

Muốn mặc đẹp trong năm mới này cũng vậy, đừng ngần ngại bỏ đi những item mà chắc chắn bạn sẽ không còn ngó ngàng tới. Mà giả dụ có động lòng trắc ẩn mà mặc thêm lần nữa, đảm bảo chúng sẽ khiến phong độ thời trang của bạn suy giảm đi vài phần:

1. Nội y hết hạn sử dụng

Quần áo thông thường thì không có hạn sử dụng nhưng nội y thì có! Các chuyên gia khuyên rằng, cứ khoảng 3-6 tháng một lần, bạn nên thay mới toàn bộ chỗ nội y trong tủ. Trên thực tế, số thời gian ấy có thể dao động tùy vào tần suất sử dụng, tùy thuộc vào cả sự thay đổi của cơ thể bạn theo từng thời điểm song nhìn chung lại, nếu một món nội y đã không còn giữ nguyên hình dáng như ngày đầu mua về, khiến bạn thấy khó chịu khi mặc vào thì nên thẳng tay dọn dẹp.

Nội y cũ hỏng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến bộ trang phục bạn mặc vào bị tác động nghiêm trọng. Bạn có tự tin mình mặc được một chiếc váy len ôm sát đẹp hoàn hảo với chiếc áo bra đã méo mó, underwear đã sờn cả chỉ?

2. Giày da bị hỏng, giày thể thao bị ố màu

Đối với giày bằng chất liệu da, dù còn êm ái tới đâu, nhưng nếu lớp da gặp hiện tưởng nổ, bong thì đừng nên tiếc. Giày thể thao cũng vậy! Không phải cứ còn xỏ vào được là nên giữ lại. Nếu chúng bị ố màu, đặc biệt là giày sáng màu như giày trắng chẳng hạn, hãy dứt khoát tìm những lựa chọn mới thay vì để chúng ngự trong tủ giày và có cơ hội “phá bĩnh” set đồ chỉn chu bạn mất công chọn lựa.

3. Áo khoác bị chật

Khác với các loại trang phục như áo thun, quần jeans hay chân váy, một chiếc áo khoác bị chật rất khó để khắc phục. Bởi đặc điểm của áo khoác là phải đi cùng một vài lớp áo nữa, nên nếu bị chật, bạn chỉ còn cách thanh lý hoặc là đem cho tặng.

Áo khoác chật sẽ khiến các trang phục đi kèm của bạn trở nên nhăn nhúm, khiến bạn khó khăn trong việc cử động và dĩ nhiên, phom dáng của cả bộ đồ sẽ không còn nuột nà như trong tưởng tượng ban đầu của bạn nữa. Hãy nói lời giã từ với những chiếc áo khoác không còn vừa vặn, dù chúng còn đẹp tới đâu chăng nữa nhé!

4. Áo len bị rão

Vì nhiều lý do, những chiếc áo len sau một thời gian sử dụng sẽ bị rão, khiến cho người mặc trông cực kỳ buồn cười nếu còn mặn mà. Với áo len bị xù lông, bạn còn có cách chế ngự chứ với áo len đã rão do giặt giũ, do phơi, do bảo quản không cẩn thận, bạn chỉ còn cách nói lời tạm biệt, và mang về nhà những chiếc áo mới mà thôi.