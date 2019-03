Kim "siêu vòng 3" lại gây xôn xao khi mặc nội y ra phố

(Dân Việt) Kim Kardashian gây xôn xao khi mặc lại bodysuit của Naomi Campbell năm 1991.

Kim Kardashian mặc trang phục từng được trình diễn trên sàn catwalk năm 1991

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris 2019, Kim Kardashian gây xôn xao khi mặc lại một thiết kế nổi bật trên sàn catwalk thập niên 90. Đó là bộ bodysuit kín mít từ đầu tới chân do Azzedine Alaia thiết kế, từng được siêu mẫu "báo đen" Naomi Campbell trình diễn trong bộ sưu tập Alaia Ready to Wear năm 1991. Trang phục sử dụng chất liệu xuyên thấu, in họa tiết da báo, nhìn xa dễ gây hiểu lầm lộ nội y.

Kim Kardashian mặc trang phục xuyên thấu in họa tiết da báo tại Tuần lễ thời trang Paris

Nhìn hình ảnh Kim "siêu vòng 3" mặc bộ bodysuit trên, có người khen gợi cảm nhưng cũng có người chê cô đã phá vỡ dáng nguyên bản của nó chỉ vì phần hông lớn. Người khác nói cô lộ rõ phần cơ thể đã thẩm mỹ là hông và vòng 3 khi mặc bó sát thế này. Họ cho rằng Naomi Campbell mặc mới chuẩn đẹp vì cô là một siêu mẫu.

Thay vì đi bao tay như Naomi Campbell trên sàn diễn, Kim "siêu vòng 3" mang thêm phụ kiện mũ nồi và đi giày cao gót PVC Yeezy

Khi ra ngoài phố, Kim Kardashian mặc thêm áo khoác nhung đen dáng dài để trông kín đáo hơn

Kim Kardashian gần đây có xu hướng dùng lại những thiết kế đã ra đời hàng chục năm trước. Ngoài bộ bodysuit trên, cô còn gây chú ý khi mặc váy hai dây của nhãn hiệu Versace năm 1991 và 1995, trang phục màu đen của nhà mốt Thierry Mugler năm 1998,... Dù đôi khi bị chê nhưng thực sự những bộ đồ cũ đã được "sống lại" nhờ cô Kim.

Tháng 5.2018, Kim Kardashian mặc lại chiếc váy màu vàng của nhà mốt Versace tại bữa ăn tối Business of Fashion ở New York, từng được trình diễn trên sàn catwalk năm 1995 (trong BST Atelier Versace Couture).

Một kiểu mốt khác của Versace xuất hiện trên sàn diễn năm 1991 cũng từng được Kim sử dụng lại

Mới đây, một thiết kế táo bạo của Thierry Mugler gây sốt trở lại nhờ Kim "siêu vòng 3"