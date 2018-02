Kinh ngạc với cơ bụng 6 múi của người phụ nữ gần 60 tuổi

(Dân Việt) Thân thiết với nhiều ngôi sao hạng A của Hollywood, Kelly Hoppen học được từ họ không ít bí quyết chăm sóc sắc đẹp.

Không phải là cái tên thuộc giới showbiz nhưng đối với những ngôi sao hạng A, Kelly Hoppen lại luôn được đối xử như một khách VIP! Bà là một nhà thiết kế nội thất tài năng, người đã giúp đem lại sự sinh động cho các căn biệt thự đắt đỏ của dàn sao nổi tiếng như David Beckham, Gwyneth Paltrow... Không chỉ là tài năng trong lĩnh vực thiết kế, người phụ nữ 59 tuổi này còn là tấm gương trong việc gìn giữ vóc dáng mà bất cứ cô gái trẻ nào cũng nên học tập. Nói về thói quen ăn uống giúp khỏe đẹp của mình, Kelly Hoppen cho hay bà không bao giờ kiêng hoàn toàn thứ gì. Nếu quá thèm một thanh chocolate, bà sẽ nuông chiều bản thân một chút vì cho rằng, sự thoải mái về tinh thần chính là liều thuốc giúp phụ nữ trẻ mãi không già. Tuy nhiên, Kelly Hoppen cũng cố gắng hạn chế đồ uống có cồn và đảm bảo luôn ngủ đủ giấc. Mỗi ngày, nhà thiết kế U60 thường chạy bộ 5km, tập tạ, pilate, bất kể mùa đông hay mùa hè. Khi bận rộn, các công việc như tắm gội, mặc quần áo và ăn bữa sáng của Kelly Hoppen có thể rút gọn trong 25 phút nhưng bà sẽ không vì thế mà bỏ việc luyện tập. Mặc dù không theo các chế độ ăn chay được chứng minh là tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân, Kelly Hoppen lại rất thích áp dụng phương pháp ăn kiêng do cô con gái Natasha Corrett của bà khởi xướng. Theo đó, quý bà thân thiết với các ngôi sao này sẽ hạn chế các thực phẩm như tinh bột, sữa và đường tinh luyện. Kelly Hoppen chăm chỉ luyện tập từ năm 16 tuổi. Nó giúp bà giảm stress hiệu quả và dĩ nhiên là cả duy trì một vóc dáng săn chắc đáng đến kinh ngạc. Có mối quan hệ thân thiết với nhiều khách hàng là các ngôi sao hạng A của Hollywood, Kelly Hoppen cũng học được từ họ không ít bí quyết chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ chi tiết vì coi đó như một sự tôn trọng dành cho khách hàng! Không quá xinh đẹp nhưng không thể phủ nhận, vóc dáng ở tuổi U60 của Kelly Hoppen là niềm ao ước của cả nhiều quý cô trẻ tuổi.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo