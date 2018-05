Làng mẫu cũng nhức nhối nạn quấy rối tình dục

Cách đây ít lâu, cả làng mốt rúng động vì chiến dịch chống nạn xâm hại tình dục do Kate Upton khởi xướng.

Trên chương trình Good Morning America hôm 9/2, Kate kể lại cô từng bị Giám đốc sáng tạo Paul Marciano sàm sỡ trong thời gian làm gương mặt đại diện của thương hiệu Mỹ nổi tiếng Guess.

Ông này cưỡng hôn cô, thậm chí còn sờ soạng vòng 1 cùng nhiều hành vi quấy rối thu tục khác đối với chân dài nổi tiếng, trước sự làm chứng của nhiếp ảnh gia Yu Tsai.

Khi bị Kate phản ứng, ông ta gọi người đẹp là “con lợn béo” và cắt hợp đồng quảng cảo 400 ngàn đô la của cô.

Kate kể lại: "Lúc mới xảy ra sự việc, cô được khuyên phải im lặng để giữ gìn sự nghiệp. Khi ấy tôi mới chỉ 18 tuổi thôi, và được khuyên nên để câu chuyện chìm trong bóng tối. Họ còn lấy ví dụ nhiều người đẹp khác chấp nhận chuyện bị làm nhục và đã có thành công rực rỡ trong sự nghiệp"

Sau khi bị tố cáo và nhận được sự phản đối mạnh mẽ, Giám đốc sáng tạo Paul Marciano cũng đã bất ngờ thôi việc và trao lại quyền điều hành cho Giám đốc sáng tạo mới thay thế ông - Victor Herrero.

Trường hợp của siêu mẫu Karen Mulder cách đây 10 năm là một minh chứng rõ nhất cho thế lực ngầm chi phối quan hệ tình – tiền đằng sau ánh đèn sàn diễn trong làng mẫu thế giới.

Cô từng lên tiếng tố cáo Gerald Marie (người từng đứng đầu Elite Paris) xâm hại tình dục. Vào năm 2011, người mẫu Carré Otis bất ngờ tung ra cuốn hồi ký, trong đó tố cáo Gerald Marie dùng quyền lực của mình ép cô quan hệ tình dục hết lần này đến lần khác.

Điều đáng nói là lần đầu xảy ra khi cô mới 17 tuổi. Carré Otis nhớ lại mùi của gã đàn ông đồi bại đó khiến cô muốn nôn mửa.

"Họ cố biến tôi thành một ả điếm bởi nghĩ rằng điều đó thực sự quá dễ dàng. Tôi bị 2 người môi giới xâm hại. Tôi báo cáo lên công ty và họ bị đuổi." - Karren cho biết. Karen bị tống vào bệnh viện tâm thần và buộc phải dùng rất nhiều thuốc an thần trong nhiều năm tháng với lý do điều trị trầm cảm. Toàn bộ tiền viện phí do Gerald Marie chi trả. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Karen như hóa điên, cô cố gắng tự tử nhưng không thành.

Gerald Marie luôn cố chứng minh siêu mẫu Karen Mulder bị mắc chứng hoang tưởng và có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, BBC đã cho gắn máy quay ẩn và ghi lại được bằng chứng "ông trùm người mẫu" gạ quan hệ tình dục với một chân dài mới 15 tuổi với giá 300 bảng Anh (khoảng 12 triệu đồng). Gã cũng khoe khoang về chiến tích "lên giường" với bao nhiêu thí sinh trẻ (trung bình 12 tuổi) của cuộc thi Model Look Paris được tổ chức hàng năm.

Cựu người mẫu Nikki DuBose từng viết cuốn hồi ký "Cuốn trôi tất cả: Từ bóng tối đến ánh sáng" phơi bày những mặt tối của nghề nghiệp mà bản thân từng rất gắn bó. Nikki Dubose từng bị chuốc cho say lả và bị hãm hiếp trong buổi tiệc trưa do giám đốc công ty người mẫu chủ trì.

Cô cho biết mình là nạn nhân của nạn quấy rối, xâm hại tình dục. Nikki Dubose cũng như nhiều chân dài trẻ tuổi, non nớt khác đều chịu áp lực phải ngủ với chủ của công ty người mẫu. Cô và đồng nghiệp cũng phải tham gia vào những bữa tiệc mà trong đó có các giám đốc, những chủ công ty khác, bạn bè của họ muốn lên giường với các người mẫu trẻ.

Nhiếp ảnh gia Terry Richardson từng liên tiếp bị các người mẫu tố hành vi gạ tình, quấy rối.

Vào năm 2014, người mẫu Emma Appleton đăng tải lên mạng xã hội bằng chứng cho thấy nhiếp ảnh gia thời trang kỳ cựu Terry Richardson đã gạ tình mình trắng trợn. Các tin nhắn đó có nội dung gạ gẫm Emma Appeton quan hệ tình dục để đổi lại cơ hội cô sẽ được xuất hiện trên Vogue.

Người mẫu có tên Jamie Perk từng lên tiếng việcTerry Richardson ép cô phải làm “chuyện ấy” bằng tay trước mặt nhân viên của ông ta trong buổi chụp hình cho dự án Suicidegirls vào năm 2006. Nỗi lo bị hỏng hợp đồng và sợ cô bạn thân bị Terry cho thôi việc, Jamie Perk đã đáp ứng yêu cầu bệnh hoạn của Terry. Điều này giúp cho những bức ảnh hôm đó được xuất hiện trên tạp chí Purple. Phía Terry Richardson bào chữa, cho rằng các người mẫu muốn ngủ với mình để đổi lấy danh vọng, vì thế đây là quan hệ nam nữ bình thường, không phải cưỡng hiếp.

Misty Fox, một chân dài đến từ Australia từng tiết lộ bị sàm sỡ ngay trong buổi chụp hình.

Đó là vào năm 2001, khi cô làm mẫu lookbook (ảnh giới thiệu bộ sưu tập thời trang) cho một thương hiệu denim. Đây là hợp đồng đầu tiên Misty Fox nhận được khi mới “chân ướt chân ráo” tới London, Anh. Khi chụp ảnh, cô bị yêu cầu cởi đồ và bị nhiếp ảnh gia liên tục quấy rối.