Loại củ quen thuộc "hoa khôi làng hài Việt" da đẹp ngỡ ngàng

(Dân Việt) Cô đã thay thế khoai lang cho các bữa ăn để nhằm giảm cân nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động.

Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của "phó phòng" Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ là một cây hài khá nổi tiếng trên sân khấu, cô được biết đến với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm và chịu khó “nhập vai”. Ở vai diễn nào, dù xấu xí hay xinh đẹp, bà lão già nua hay một tiểu thư trẻ trung… cô đều không ngại mà từ chối.

Không mang một vẻ đẹp quá xuất sắc cũng không sở hữu thân hình quyến rũ với số đo chuẩn chỉnh nhưng bà mẹ 2 con này lại gây thương nhớ cho người xem bởi vẻ đẹp thanh thoát, mảnh mai. Chính vì thế, nhiều người ưu ái gọi cô với danh xưng "hoa khôi làng hài".

Bí quyết giữ dáng của "hoa khôi làng hài" là ăn khoai lang mỗi ngày.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm nhưng chỉ đến khi cô đóng cặp cùng danh hài Trường Giang thì cái tên "Lâm Vỹ Dạ" mới được nhắc đến nhiều. Hiện nay, dù chưa phải là một danh hài đắt show nhất hay có cát xê khủng top 1 nhưng cô đang trở thành một hiện tượng, được khán giả "nhớ mặt đặt tên".

Bận rộn với lịch diễn dày đặc, cô gần như không còn thời gian chăm sóc bản thân. “Lúc trước tôi thường nghĩ là mình đã có chồng con thì cứ vậy thôi, lo cho sự nghiệp, lo cho chồng con chứ cần gì quá để ý đến vóc dáng nữa. Tuy nhiên chính vì không để ý đến vóc dáng của bản thân mà Dạ ngày càng sồ sề hơn, mập ú hơn. Người đã thấp lại mập nữa nên giờ cứ như một mẩu”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Ngoài ra, “nhược” điểm hình thể của Lâm Vỹ Dạ là mặt hơi to so với tổng thể nên dù có thời điểm cơ thể cô rất gầy nhưng mặt vẫn to nên lên hình không được đẹp.

Cô tự nhận mặt mình lên hình không đẹp vì khá to.

Lâm Vỹ Dạ đã thực hiện kế hoạch giảm cân. Thay vì ăn tinh bột, cơm, bánh mì cô chỉ sử dụng khoai lang luộc làm bạn đồng hành trong các bữa ăn. Vì trong các thành phần của khoai lang hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nên có tác dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hoá thành chất béo tích tụ trong cơ thể. Ăn khoai lang hàng ngày sẽ giúp da được cung cấp nhiều sinh tố có lợi, chất khoáng, chất xơ vừa giúp căng da mà vừa làm mịn phẳng các nếp nhăn trên mặt. Nên chỉ trong một thời gian ngắn, người đẹp sinh năm 1989 đã về lại vóc dáng như thời con gái là 45 kg.

Khoai lang là "bí quyết" giảm cân của danh hài này.

Thời gian đi quay, đi diễn nhiều nên thời gian biểu của danh hài không ổn định. Thức khuya, dậy sớm đã khiến cho cô xuất hiện một vài nhược điểm làn da như: quầng mắt, da khô… Nên cô đã tìm cách bổ sung nước cho làn da mỗi ngày bằng 2-3 lít nước, đặc biệt trà xanh là thức uống không thể thiếu được, danh hài luôn mang theo bên mình.

Khuôn mặt mộc của Lâm Vỹ Dạ ngoài đời. Người đẹp cho biết: "Tôi hạn chế trang điểm khi không cần thiết để cho da thở và tự nhiên nhất".

Một điểm nữa, Lâm Vỹ Dạ tự nhận làn da của mình lên phim không được đẹp như ngoài đời. Ở ngoài ai gặp cũng đều nhận xét da của cô rất trắng, mịn, ít tì vết chứ không dày cộm như lúc lên hình.