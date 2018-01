Lớp học đặc biệt của cô giáo sexy nhất thế giới!

(Dân Việt) Lớp học đặc biệt của cô giáo Polly Rae đã giúp ích cho rất nhiều phụ nữ.

Polly Rae đang nổi danh tại London với vẻ ngoài quyến rũ và công việc đặc biệt Polly Rae năm nay 36 tuổi. Làn da trắng sứ, đôi môi luôn tô son đỏ cùng thân hình đầy đặn và ánh mắt khêu gợi của cô khiến người ta liên tưởng tới vẻ đẹp của huyền thoại Marilyn Monroe hay vũ công thoát y nổi tiếng Dita Von Teese. Nhưng Polly Rae lại là một cô giáo, chính xác là một cô giáo hội tụ đầy đủ những yếu tố để được gọi với danh xưng “cô giáo sexy nhất thế giới”, từ vẻ bề ngoài của Polly cho tới những gì cô đang truyền dạy. Ngày còn đi học, Polly Rae không thể gọi là một cô nàng quyến rũ. Sở hữu vòng 1 phẳng lì, cô luôn là đề tài chòng ghẹo của lũ con trai cùng tuổi. Nhưng khi cô chuyển tới London vào năm 2004 và đăng ký tham gia lớp dạy burlesque - múa thoát y vào năm 2006, Polly đã sớm nhận ra chính khiêu vũ giúp mình thêm tự tin cũng như kiểm soát được cơ thể một cách hoàn hảo. Từ một người phụ nữ kém tự tin, Polly Rae đã trở thành một vũ công thoát y tài năng và xinh đẹp Cùng với những người bạn gặp được ở lớp múa thoát y, họ thành lập một nhóm nhảy và đi biểu diễn khắp các quán bar ở Soho. Polly Rae kể vể cảm giác tuyệt vời của mình sau mỗi show diễn, khi rất nhiều người phụ nữ tìm tới cô để xin những lời khuyên về cách làm sao để trở nên tự tin, quyến rũ hơn. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra mình có thể dùng chính những kỹ năng học được từ nghề múa thoát y để giúp đỡ những người phụ nữ từng tự ti như cô hồi còn đi học. Lớp học đầu tiên của Polly được thành lập năm 2014, chỉ có từ 10-12 học viên và hoàn toàn không có sự xuất hiện của nam giới. Bất kể là đã kết hôn, vẫn độc thân hay đang hẹn hò, những người phụ nữ tìm tới cô giáo Polly Rae đều với những mục đích không khác nhau là mấy: trở nên sexy hơn, thuần thục hơn trong “chuyện ấy” và cảm thấy tự tin hơn. Lớp học đặc biệt của cô giáo Polly Rae đã giúp ích cho rất nhiều phụ nữ Sau khóa học trị giá 95 bảng Anh (khoảng 3 triệu đồng), các thành viên trong lớp học đều rất hào hứng khi được thực hành những kỹ năng mà cô giáo Polly Rae đã truyền đạt. Có những người phụ nữ tìm đến chỉ vì bị bạn bè rủ rê. Nhưng rồi cuối cùng, chính họ lại có thể thực hiện những động tác lắc hông hay cởi găng tay bằng răng một cách đầy điệu nghệ và khiêu khích. Đó cũng là động lực để cô giáo Polly cho ra đời những lớp học kế tiếp, giúp tên tuổi của cô nổi danh như hiện tại.

