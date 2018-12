Lý do khiến người đẹp Việt bị chê mặc xấu, kém duyên năm 2018

(Dân Việt) Chọn trang phục không đúng hoàn cảnh, không phù hợp dáng vóc... khiến sao Việt lọt Top mặc kém duyên.

Việc chọn trang phục không hợp hoàn cảnh khiến một số người đẹp Việt vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận. Cụ thể trong năm 2018, có vài trường hợp sau: Nữ MC mặc áo tắm khi dẫn bản tin World Cup, dàn người mẫu mặc áo tắm biểu diễn trên chuyên cơ đón đoàn U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu (Trung Quốc), Sĩ Thanh chụp ảnh cưới gợi cảm bên cạnh những công trình biểu tượng của Sài Gòn...

Hồi đầu năm 2018, MC Thu Hằng gây nhiều tranh cãi trái chiều khi liên tiếp mặc áo tắm dẫn bản tin World Cup. Đa phần khán giả đều cho rằng MC diện bikini dẫn sóng là không ổn. Tuy nhiên, nữ MC giải thích do quay chương trình ở hồ bơi nên mặc bikini là phù hợp.

Ảnh cưới mặc trang phục màu nude của Sĩ Thanh ở trung tâm Sài Gòn bị dân mạng chỉ trích. Đa phần khán giả cho rằng cả trang phục lẫn cách tạo dáng của cô đều không phù hợp với những công trình biểu tượng của thành phố. Bộ đồ này không hợp để mặc ra đường.

Việc biểu diễn áo tắm, nội y trên chuyên cơ đón đoàn U23 Việt Nam về nước cũng gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng mặc trang phục mang màu cờ đỏ sao vàng mới phù hợp.

Ngoài lý do chọn trang phục không phù hợp hoàn cảnh, lỗi chọn váy áo, chất liệt may không hợp dáng vóc cũng khiến không ít người đẹp mất điểm phong cách. Nhìn lại năm 2018, Phi Thanh Vân, Vân Hugo, Hòa Minzy, Diễm My, Kỳ Duyên, Lý Nhã Kỳ... đều từng vào Top sao mặc kém duyên vì thế.

Trang phục có vẻ khá chật với Phi Thanh Vân, có lần cô còn không thể cài hết phần cúc váy sau lưng

Trang phục may từ vải nhung rất kén người mặc, kể cả người có dáng đẹp như Kỳ Duyên

Lý Nhã Kỳ trông có vẻ tăng cân vì bộ đầm nhung này

Diễm My, Á hậu Thúy Vân bị lộ vòng 2 lớn vì váy ôm sát.

Hòa Minzy, Vân Hugo bị "dìm" dáng khi mặc váy đuôi cá dài