Mai Ngô đã làm gì để có vòng 3 gần 1 mét?

(Dân Việt) Mai Ngô cho biết để có vóc dáng chuẩn như hiện tại cô đã phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" trong phòng tập một thời gian dài.

Người mẫu Mai Ngô.

So với dàn nhan sắc làng mẫu thời trang Việt thì Mai Ngô (sinh năm 1995) chưa hẳn có vị trí trong top nhưng nhắc đến cô, người ta nghĩ ngay đến một người mẫu đặc biệt. Cá tính, cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách, Mai Ngô luôn gây scandal mỗi lần cô xuất hiện. Cô nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, với phong cách thời trang lạ lẫm và cả với vòng 3 siêu khủng.

Xuất thân từ một diễn viên múa, Mai Ngô lấn sân sang sàn catwalk với chiều cao 1m73, số đo 3 vòng là 88-64-101, số đo vòng 3 của cô gái này được đánh giá là ngoại cỡ. Chính vì thế, nhiều người đặt cho danh xưng: “người đẹp siêu vòng 3”, “mỹ nhân vòng 3 gần 1 mét”…

Cô nằm trong top những mỹ nhân sở hữu vòng 3 lên tới 101 cm.

Để có thể hình chuẩn, Mai Ngô rất chú ý đến chế độ ăn uống và luyện tập song song. “Tôi ăn đồ có vị nhạt, ăn nhiều chất xơ, cắt tinh bột, uống thực phẩm chức năng bổ sung, Vitamin và khoáng chất. Hàng ngày, tôi chia thức ăn thành nhiều bữa nhỏ, ăn sáng sau khi tập thể dục, ăn bữa tối trước 20 giờ”.

Hàng ngày người đẹp đều dậy từ 5 giờ sáng để chạy bộ, tập các bài tập kết hợp, chủ yếu cho đùi, tay, bụng và lưng và cố gắng duy trì và ép cơ thể quen dần với cường độ hoạt động cao.

Mai Ngô trung thành với những bài tập cho vùng đùi tay, bụng, lưng.

Theo chân dài sinh năm 1995 này, đó là những bài tập giúp tiêu hao năng lượng, đốt mỡ thừa và cân bằng vóc dáng.Có thời điểm, với độ ăn và cách luyện tập này đã giúp người đẹp giảm được 9 kg trong vòng 1,5 tháng.

Thức dậy 5 giờ sáng để chạy bộ là thói quen mỗi ngày của chân dài họ Ngô này.

Mai Ngô được biết đến khi tham dự Vietnam’s Next Top Model, Asia’s Next Top Model và The Face Vietnam.

Gây ấn tượng bởi làn da nâu bóng, khuôn mặt tây và số đo hình thể siêu chuẩn.

Nhận ra, hình thể của mình là một lợi thế, Mai Ngô luôn tận dụng để phô diễn mọi lúc có thể.

Học trò Lan Khuê rất chịu khó khoe thân trong những mẫu áo tắm khác nhau.

Không chỉ sở hữu vòng 3 lớn, với thân hình cân đối, đôi chân dài miên man của cô khiến ai cũng phải trầm trồ.

Không thể phủ nhận vòng 3 khủng là một lợi thế giúp nàng mẫu này tự tin thể hiện trong mọi concept chụp hình.