Mãn nhãn với nhãn hiệu nội y triệu đô của cặp vợ chồng về hưu

Ian Ashman và vợ mình, bà Vicki đã về hưu cách đây khoảng 4 năm

Đối với nhiều người, nghỉ hưu có thể là dấu chấm hết cho một cuộc đời đầy sôi động, đặc biệt là chuyện làm ăn kinh tế hay sáng tạo. Song với Ian Ashman và vợ của ông, Vicki thì lại khác.

Ian Ashman năm nay 50 tuổi còn Vicki 48.Vào năm 2013, hai vợ chồng đã bán cổ phần tại công ty luật do mình đồng sở hữu để nghỉ ngơi sớm với dự định du lịch và tận hưởng tuổi già.

Nhưng trong một kỳ nghỉ tại Hy Lạp, lúc đang dùng bữa tối, ý tưởng về một thương hiệu đồ lót bỗng dưng nảy ra trong đầu hai vợ chồng!

Chợt nhận thấy trên thị trường đang thiếu một cách trầm trọng những thiết kế nội y sang trọng, trẻ trung với mức giá phải chăng, cặp vợ chồng già biết rằng đã tới lúc mình nên tận dụng nguồn kinh nghiệm suốt bao năm làm việc để thử thách bản thân thêm một lần nữa.

Vậy là Scrumpies of Mayfair ra đời, với những thiết kế được tạo ra ngay trên bàn soạn nơi bếp ăn của gia đình họ ở Mayfair, London, bởi bàn tay của cặp vợ chồng chưa từng một lần tiếp xúc với cái gọi là “thời trang”.

Thương hiệu Scrumpies of Mayfair cặp vợ chồng già nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng

Biết lượng sức mình, họ cũng sớm tuyển dụng một nhà thiết kế bằng cách tổ chức một cuộc thi về thiết kế mang tên Pink Lady. Cùng với những người cộng sự mẫn cán, cặp vợ chồng già miệt mài thiết kế và kiểm tra chất lượng, độ vừa vặn của từng mẫu đồ lót trong hàng tháng trời. Và video quảng cáo đầu tiên của Scrumpies of Mayfair đã thu hút tới 650 ngàn lượt xem chỉ tính riêng trên một tài khoản Facebook, như câu trả lời thỏa đáng nhất cho những nỗ lực của Ian và vợ.

Trong khi phần lớn các thương hiệu thường mời người nổi tiếng làm mẫu để bán hàng chạy hơn thì vợ chồng ông Ian Ashman không làm vậy. Bởi từ ngay ban đầu, mục tiêu của họ là giúp mọi phụ nữ có thể tự tin và linh hoạt hơn trong việc tiếp cận cái đẹp thay vì dựa theo một khuôn mẫu nào đó.

Scrumpies of Mayfair cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các khách hàng là nam giới. Kết quả là sau chưa đến 3 năm, từ 2015 đến nay, thương hiệu nội y dự kiến thu về 3 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 95 tỷ đồng). So với các thương hiệu lớn, con số này có thể chưa thấm vào đâu nhưng nếu so với công sức của một cặp vợ chồng chưa từng làm về thời trang, đó quả là một kỳ tích!

Trẻ trung, sang trọng và thoải mái là những yếu tố hàng đầu mà những thiết kế nội y của Scrumpies of Mayfair đề cao

Thật khó tin những mẫu nội y gợi cảm này lại từ bàn tay của hai vợ chồng từng làm trong ngành luật mà ra