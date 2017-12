Mẹ 53 bốc lửa hơn cả con gái đôi mươi khiến đàn ông mê mệt

(Dân Việt) So với con gái, thậm chí bà Shannon Ray còn có phần gọn gàng hơn.

Đối với những người yêu thể hình hay yêu cái đẹp nói chung, Sommer Ray không còn là cái tên xa lạ. Cô sở hữu tới 17,5 triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội, là một trong những người mẫu fitness đình đám nhất thế giới hiện nay dù mới chỉ 21 tuổi. Nhưng ngoài danh tiếng của bản thân, Sommer Ray còn nổi danh vì có bà mẹ cũng nóng bỏng không kém con gái! Đã 53 tuổi nhưng bà Shannon Ray - mẹ ruột của Sommer vẫn có thể khiến cả ngàn quý ông khao khát vì body chuẩn không kém cô con gái kém mình hơn 30 tuổi. Hai mẹ con bà Shannon thường đọ dáng trong những bộ bikini và không mấy người tin rằng Shannon Ray đã ở tuổi mà người ta thường lên chức bà ngoại từ lâu. Để sở hữu được hình thể rắn chắc tuyệt mỹ ở tuổi ngoại ngũ tuần, bí quyết của bà Shannon Ray là tập gym đều đặn. So với cô con gái nổi tiếng, thời gian bà Shannon dành cho phòng tập không hề thua kém. Bà thường thực hiện các bài tập với tạ nặng, squat và boxing liên tục 5 buổi/tuần. Ngoài việc phối hợp các bài tập, bà Shannon Ray cũng rút ngắn thời gian nghỉ ngơi giữa các bài tập nhằm thu được hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, ở tuổi 53, mẹ của ngôi sao fitness vẫn bảo tồn được đường cong đẹp khó tin. Shannon Ray cũng tiết lộ mỗi ngày bà thường uống rất nhiều nước, bao gồm nước lọc, nước ép trái cây và cả các đồ uống chứa protein giúp làm tăng cơ bắp. Các loại hoa quả như bơ, dâu tây cũng rất được bà Shannon trọng dụng. Bà thường ăn chúng cùng sữa chua. Quý bà này đồng thời hạn chế tinh bột và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Với tất cả những nỗ lực ấy, bà Shannon Ray sở hữu ba vòng đẹp đến nỗi cô con gái 21 tuổi Sommer cũng phải liên tục tập luyện nếu không muốn bị mẹ bỏ xa. So với con gái, thậm chí bà Shannon Ray còn có phần gọn gàng hơn.

