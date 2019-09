Không còn phẳng lì như ngày nào, Mỹ Linh giờ gợi cảm tuyệt đối với vòng 1 đầy

(Dân Việt) Nhiều người cho rằng, Đỗ Mỹ Linh đã nhờ cậy đến dao kéo để can thiệp cải thiện hình thể.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đã vấp phải nhiều đánh giá trái chiều về nhan sắc. Tuy nhiên, theo thời gian Đỗ Mỹ Linh dần đẹp hơn cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, tính cách và mọi thứ. “Khi là hoa hậu, mình có những chuyên gia hàng đầu, stylist tư vấn về cách ăn mặc, đầu tóc, trang điểm để xuất hiện đẹp nhất. Dần dần, mình cũng định hình được phong cách của bản thân", cô nói.

Và thực tế đã chứng minh, sau hơn 3 năm đăng quang, hoa hậu Mỹ Linh đang ngày càng thăng hoa về nhan sắc lẫn hoàn thiện bản thân, cô là số hiếm người đẹp không dính scandal và có một đời sống “sạch”. Và đặc biệt, cô là hoa hậu nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Đỗ Mỹ Linh dấy lên nghi vấn nâng cấp vòng 1 vì to bất thường.

Thế nhưng mới đây, trong hình ảnh mới nhất Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người hâm mộ bất ngờ bởi vòng một của cô lớn bất thường, khác hẳn so với những hình ảnh “khiêm tốn” trước đây. Cụ thể là trong chiếc váy xếp li màu đỏ, vòng 1 của người đẹp bỗng dưng to bất thường. Nhiều người cho rằng, cô đã nhờ cậy đến dao kéo để can thiệp cải thiện hình thể.

Cách đó không lâu, xuất hiện trong một vài sự kiện giải trí, cô từng gây sốc vì vòng 1 tự dưng nảy nở khác hẳn với thường ngày. Cụ thể, trong một vài thiết kế váy áo gợi cảm, vòng 1 của mỹ nhân đã được phô diễn chân thực nhất.

Tuy nhiên theo tiết lộ, hiện tại Đỗ Mỹ Linh sở hữu số đo hình thể gợi cảm 87-60-94 cm.

Đây là kết quả của quá trình rèn luyện hình thể không ngừng của đương kim Hoa hậu Việt Nam trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, có lúc vòng 1 của cô gần như biến mất trong thiết kế váy đuôi cá, cúp ngực như thế này.

Nhiều người không rõ, vòng 1 của cô trồi sụt thất thường như vậy là do đâu? Phải chăng là do sự cố trang phục quá trễ tràng và phô phang?

Nên thời gian gần đây, việc vòng 1 của nàng hậu này to bất thường khiến nhiều người đặt nghi vấn là hoàn toàn dễ hiểu.

Đây cũng không phải lần đầu Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện váy được thiết kế cúp ngực để lộ 1 "khiêm tốn".