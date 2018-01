Mỹ nhân lai Nhật-Mỹ đẹp toàn diện nhờ chơi thể thao con trai

(Dân Việt) Lauren Rhoden có niềm đam mê đặc biệt với những môn thể thao dành cho phái mạnh.

Lauren Rhoden năm nay 28 tuổi, là người mẫu chuyên chụp nội y, áo tắm từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue, Marie Claire... Sinh trưởng tại Hawaii nhưng thực chất Lauren Rhoden mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản - Mỹ. Sở hữu khuôn mặt ngọt ngào theo chuẩn Á châu cùng thân hình nóng bỏng theo chuẩn Âu Mỹ, Lauren Rhoden may mắn không gặp tình trạng “bé hạt tiêu” như nhiều người mẫu gốc Á khác. Hình thể tuyệt đẹp của chân dài 1m73 là nhờ theo đuổi môn thể thao cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ. Dù thừa nhận cưỡi ngựa không phải môn thể thao dễ dàng và dành cho phái đẹp nhưng sự thành thục của Lauren Rhoden trên yên ngựa khiến người khâm phục. Nhờ môn thể thao khó nhằn này, người đẹp sở hữu hình thể gọn gàng, săn chắc dù không thường làm bạn với phòng gym. Ngoài cưỡi ngựa, Lauren Rhoden cũng thích đạp xe, bơi lội và cả bóng rổ - môn thể thao cũng không mấy chào đón nữ giới như cô. Mỹ nhân lai còn tập thêm yoga những khi đi diễn xa nhà, không thể thực hành cưỡi ngựa. Cùng với chế độ luyện tập phối hợp nhiều môn thể thao, Lauren Rhoden cho hay cô thường hạn chế trang điểm đậm để làn da được “thở”. Những khi không phải đi chụp hình, các bước làm đẹp của cô mẫu gốc Nhật gọn nhẹ tới khó tin! Rửa mặt, đánh răng và dùng chỉ nha khoa - đó là các bước “làm đẹp” Lauren Rhoden tự thừa nhận khi không động đến phấn son. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng của người đẹp lại cực khắt khe! Có lẽ sinh ra ở biển nên cô chuộng các thực phẩm từ cá hơn là thịt. Cô ăn nhiều cá tươi, rau xanh và đặc biệt mê món sushi đặc trưng của Nhật Bản. Nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh và thường xuyên vận động, Lauren Rhoden luôn tự tin tối đa trong các shoot hình gợi cảm.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo