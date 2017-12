Mỹ nhân show tình ái bạo nhất Anh quốc làm đẹp bằng chiêu rẻ bèo

(Dân Việt) Olivia Buckland là mỹ nhân nổi lên từ show "giường chiếu" Love Island của nhà đài Anh quốc.

Đi nghỉ mát cùng vị hôn phu Alex Bowen nhân dịp giáng sinh vừa qua, Olivia Buckland khoe vóc dáng nảy nở, nóng bỏng trong bộ bikini màu đỏ đẹp nhức nhối. Nổi lên từ show “giường chiếu” Love Island của nhà đài Anh quốc, người đẹp 24 tuổi duy trì được sức hút vì sở hữu vẻ đẹp phồn thực phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng đường cong ảo diệu, đặc biệt là vòng 2 nhỏ và săn chắc tới mức khó tin của Olivia Buckland khiến cô lúc nào cũng nổi bần bật khi mặc các thiết kế gợi cảm. Vòng 3 cũng là niềm tự hào trên cơ thể mỹ nhân 9x. Nhưng người đẹp bật mí cô không mất nhiều thời gian cho việc tập luyện cũng như ăn kiêng. Động tác yêu thích nhất của Olivia Buckland là squat. Cô thực hiện hàng trăm lần squat một lúc để có được vòng 3 cong vút đẹp như mơ. Song bí mật thực sự của đường cong của mỹ nhân show yêu nằm ở Trampoline - trò nhảy bạt vốn tưởng chỉ dành cho trẻ con. Nhờ Trampoline, Olivia không bao giờ phải động tới chiếc cân vì cô biết nhảy bạt giúp mình tiêu mỡ cực nhanh đồng thời giúp cho đôi chân cũng như vòng 3 săn chắc đáng ngạc nhiên trong thời gian ngắn. Cùng với việc tập nhảy Trampoline, người đẹp cũng lui tới phòng gym 4 lần/tuần và tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên riêng. Ngoài tập gym, Trampoline và squat, Olivia Buckland tiết lộ cô là người luôn tuân theo chế độ dinh dưỡng sạch. Cô ăn nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột và đặc biệt tránh xa đồ ăn nhanh như McDonald's. Về làm đẹp, mỹ nhân người Anh cũng không quá cầu kỳ. Cô thường tập trung nhấn vào cặp mắt và dùng những màu son tự nhiên hoặc màu đỏ thuần. Olivia Buckland cũng từng bật mí một mẹo giúp có được màu son ưng ý mà không cần tốn nhiều tiền bạc là dùng sáp dưỡng Vaseline bình dân cùng các màu mắt có sẵn. Chỉ cần trộn một chút Vaseline và một màu mắt tương ứng với màu son mà bạn đang cần, bạn sẽ có ngay màu son mới toanh mà không cần chi thêm hầu bao - Olivia Buckland chia sẻ.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo