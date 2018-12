“Mỹ nhân Việt sexy nhất Châu Á” đau khổ vì từng phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

(Dân Việt) Khả Trang kể lại: “Khi tôi muốn làm lại mũi, lúc đó các bác sỹ đều từ chối phẫu thuật cho tôi vì biến chứng khá nặng. Liên hệ với bác sỹ cũ từng phẫu thuật cho tôi thì người ta rũ bỏ trách nhiệm”.

Nhan sắc mỹ miều hiện tại của Siêu mẫu Quốc tế Khả Trang.

Dương Nguyễn Khả Trang (sinh năm 1992) là một gương mặt khá quen thuộc trong làng mẫu. Vì cô đã nhiều lần ghi danh ở các cuộc thi sắc đẹp với quy mô từ nhỏ đến lớn như: Hoa khôi Thể thao 2012, Siêu mẫu 2015, Hoa hậu Siêu quốc gia 2016, Siêu mẫu Quốc tế 2018... Khả Trang cũng được người ta ưu ái gắn tên với các danh xưng như: “siêu mẫu chân dài 1,19m”, “siêu mẫu chân dài nhất Việt Nam”… vì cô may mắn sở hữu cặp chân dài hiếm hoi trong giới người mẫu.

Xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm và được bình chọn là “Mỹ nhân sexy nhất Châu Á” khi xuất sắc đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2018 nhưng ít ai biết được rằng, để có được nhan sắc hiện tại, chân dài 9x này từng trải qua một thời gian đau khổ vì biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô thừa nhận, ban đầu cô có đôi mắt nhỏ và ngắn, mũi thấp và khuôn mặt tròn trịa. Tuy đã có sự can thiệp của make up, thì những đường nét của Khả Trang vẫn rất nhạt nhòa và có phần hơi thô. Sau đó, cô đã can thiệp bằng cách độn thêm sụn nhân tạo cho sống mũi và lấy sụn tai để làm lại đầu mũi cho khuôn mặt thanh thoát hơn. Để khắc phục nhược điểm mắt nhỏ và ngắn, chân 1,19m cũng từng nhấn mí và mở rộng góc mắt.

Nhan sắc của Khả Trang thuở mới vào làng giải trí.

“Ngày xưa mình rất là mập, chưa kể là phẫu thuật hỏng và gương mặt thì không ăn ảnh, ngực lại to, không cao cấp và rất nhiều những vẫn đề khác nhưng mình đã chinh phục những điều đấy và đến với con đường mình yêu thích”, siêu mẫu Khả Trang tiết lộ.

Và khi tham gia Hoa khôi Thể thao 2012.

Cụ thể, cô đã từng nâng mũi bằng sụn trước đây nhưng khi thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 thì cô rút ra và 2016 cô quyết định làm lại mũi. Nhưng lúc này mũi của cô đã bị tổn thương nặng nề, sưng tấy và có nguy cơ bị hoại tử. Khả Trang kể lại: “Khi tôi muốn làm lại mũi, lúc đó các bác sỹ đều từ chối phẫu thuật cho tôi vì biến chứng khá nặng. Liên hệ với bác sỹ cũ từng phẫu thuật cho tôi thì người ta rũ bỏ trách nhiệm”.

"Tôi từng khổ sở khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi bị hỏng".

Cô cũng không hề giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều người đẹp trong showbiz khác: “Tôi không hài lòng nên tôi làm, phẫu thuật để đẹp hơn chứ không có mục đích nào khác. Trước khi làm nghề, tôi chỉnh sửa nhiều hơn nhưng khi làm nghề rồi lại không dám động chạm nhiều”.

Sau những can thiệp dao kéo, hiện tại cô đã hài lòng với nhan sắc của mình và không có ý định chỉnh sửa, can thiệp gì thêm.