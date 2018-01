“Mỹ nữ con nhà giàu Việt” sẽ tỏ tình với mỹ nam U23 Việt Nam nào?

(Dân Việt) Dàn hoa á hậu cùng các người đẹp Việt vỡ òa cảm xúc sau khi U23 Việt Nam thắng Qatar tại bán kết VCK U23 châu Á.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng - người hùng sân cỏ

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar trong trận bán kết giải U23 châu Á. Kỳ tích này khiến nhiều người đẹp Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Mỗi người một các biểu đạt nhưng tựu chung lại là niềm tự hào, niềm vui, niềm hạnh phúc và xúc động trước thành tích xuất sắc của U23 Việt Nam.

Hoa hậu Jolie Nguyễn sẽ gọi điện cầu hôn Bùi Tiến Dũng. Cô gái từng lọt vào bài viết “hội con nhà giàu Việt” trên báo Mỹ chia sẻ sẽ huỷ mọi show để mua vé xem trận chung kết, ủng hộ đội tuyển Việt.

Ngọc Duyên: "Việt Nam quá xuất sắc. Yêu quá Việt Nam ơi. Muốn khóc quá! Chưa bao giờ thấy tự hào vậy."

Hoa hậu H'hen Niê vỡ òa cảm xúc khi phải thốt lên: "Tuyệt vời! Việt Nam".

Á hậu Ngô Trà My: “Việt Nam xuất sắc! Xin cám ơn các cầu thủ đã mang đến cho chúng ta một điều đẹp hơn cả trong mơ”.

Á hậu Khánh Phương: "Tôi bật khóc, không thể tin nổi. Tôi dẹp hết việc để xem. Tôi mừng quá, tôi khóc thực sự, không biết nói gì hết."

Hoa hậu Phương Lê: "Tôi sẽ nhắn cho Quang Hải làm con rể".

Mâu Thủy: "Trời ơi! Cảm ơn U23 Việt Nam Tôi yêu các bạn! We did it."

Nguyễn Loan: "Ôi trời ơi,... Muốn xỉu, chúc mừng U23 Việt Nam."