Ngắm mãi không chán đường cong “báu vật” của bạn gái cầu thủ Mỹ

(Dân Việt) Nếu thực sự vẻ đẹp này là tự nhiên, thì cầu thủ Nelson Agholor quả đã sở hữu một “báu vật”.

Viviana Volpicelli là bạn gái của cầu thủ bóng bầu dục mang quốc tịch Mỹ Nelson Agholor. Cô cũng là một blogger chuyên về làm đẹp nổi tiếng sở hữu hàng chục ngàn fan hâm mộ trên mạng xã hội. Bản thân Viviana Volpicelli cũng là một cô nàng vô cùng nóng bỏng với đường cong ảo diệu. Không có thông tin chính xác về số đo ba vòng của Viviana Volpicelli nhưng thân hình phồn thực của cô khiến người ta liên tưởng tới Kim Kardashian. Là một beauty blogger nên dĩ nhiên, bạn gái cầu thủ gốc Nigeria rất quan tâm chăm sóc nhan sắc. Bí mật cho sắc vóc ngọt ngào của người đẹp nằm ở bột matcha! Viviana Volpicelli tiết lộ trên blog rằng suốt ba năm trở lại đây, cô uống bột matcha mỗi sáng thay vì trà xanh thông thường. Đồ uống từ bột matcha giúp cơ thể hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng quan trọng mà việc uống trà xanh thông thường hay bỏ qua. Nhờ bột matcha, người đẹp phồn thực sở hữu làn da mướt mát và tiêu mỡ hiệu quả mà không cần tập luyện nhiều. Ngoài uống bột matcha thường xuyên, Viviana Volpicelli dưỡng da bằng serum chứa Vitamin C và dùng các loại dầu để mát xa hàng ngày. Cô cũng tẩy da chết 2-3 lần/tuần đồng thời đắp mặt nạ với các thành phần từ thảo mộc đảm bảo an toàn cho da. Ngủ đủ giấc cũng là một trong những bí quyết khỏe đẹp của bạn gái cầu thủ đội Philadelphia Eagles. Cô cũng khuyên các quý cô nên ngủ trong một căn phòng được che chắn khỏi ánh sáng và dùng mặt nạ dành cho mắt trong lúc ngủ. Chưa có một thông tin nào cho thấy Viviana Volpicelli đã động chạm dao kéo lên cơ thể. Nếu thực sự vẻ đẹp này là tự nhiên, thì cầu thủ Nelson Agholor quả đã sở hữu một “báu vật”.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo